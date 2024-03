Ouvidoria do Grupo Bradesco Seguros está entre as melhores do Brasil pelo 12° ano consecutivo

Case “Inovação na experiência do cliente – atendimento de excelência aliado às novas tecnologias” foi eleito entre os melhores da categoria – Pelo 12º ano consecutivo, o Grupo Bradesco Seguros está entre as empresas que têm as melhores Ouvidorias do país, segundo o Prêmio Ouvidorias Brasil 2024, da Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente (Abrarec). A premiação reconhece as organizações que trabalham para fortalecer e expandir o instituto da Ouvidoria no Brasil e no mundo. Com 20 anos de atuação, a Ouvidoria do Grupo Segurador já contabiliza mais de 25 prêmios no mercado.

Em 2024, com o case “Inovação na experiência do cliente – atendimento de excelência aliado às novas tecnologias”, a companhia abordou a ideia central de tornar a tecnologia ainda mais aliada na experiência do cliente, com foco em aprimorar a jornada bem-sucedida desde o primeiro contato até o pós atendimento, com a implementação da ferramenta de Workflow/CRM Customer Relationship Management.

Para Valdirene Soares, diretora de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Ouvidoria do Grupo Bradesco Seguros, a conquista desse prêmio reforça o compromisso da seguradora com a transparência, agilidade, responsabilidade, senso de urgência e com a excelência nos serviços prestados. “A implementação de uma nova ferramenta digital no negócio permitiu um procedimento mais fluído, favorecendo um atendimento mais humanizado e guiado pelo compromisso com o cuidado, o respeito e o clientecentrismo, que caracterizam a nossa entrega”, diz a executiva. A cerimônia oficial da premiação aconteceu no dia 21 de março, às 18h, com transmissão online e ao vivo pelo YouTube da ABRAREC.