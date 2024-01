O papel do associativismo no desenvolvimento do setor de gerenciamento de riscos e rastreamento

() Por Bruna Medeiros, Presidente da GRISTEC – Em meio às complexidades dinâmicas que permeiam o universo do gerenciamento de riscos e das tecnologias de rastreamento e monitoramento, surge a necessidade premente de uma abordagem coletiva e estratégica. O associativismo, nesse contexto, se apresenta como um pilar fundamental, uma força motriz que impulsiona o fortalecimento e crescimento do setor, ancorando a GRISTEC como a representante vital de empresas visionárias que compartilham a visão de impulsionar a excelência no setor.

Conectando mentes e empresas

A GRISTEC, Associação das Empresas de Gerenciamento de Riscos e Tecnologias de Rastreamento e Monitoramento, transcende a mera representação de empresas; é um eco de mentes inovadoras e conectadas pelo propósito comum de elevar o setor a patamares mais elevados. O associativismo, para nós, é mais do que uma prática; é uma experiência coletiva que sustenta nossa comunidade.

Portanto, a união de empresas do setor cria um impacto coletivo que transcende as fronteiras individuais. Ao enfrentar desafios regulatórios, tecnológicos e operacionais, nossa associação se torna uma voz unificada capaz de influenciar mudanças positivas e criar um ambiente propício ao desenvolvimento e à inovação. A GRISTEC, assim, se torna não apenas uma entidade, mas uma força que molda ativamente o panorama do gerenciamento de riscos e rastreamento.

Compartilhando conhecimento

Além disso, o associativismo proporciona uma plataforma valiosa para a troca de conhecimentos e experiências entre os membros da GRISTEC. A colaboração entre empresas de diferentes tamanhos e especialidades enriquece nosso entendimento coletivo, impulsionando o avanço tecnológico e aprimoramento contínuo das práticas do setor. O conhecimento compartilhado se torna o alicerce sobre o qual edificamos uma comunidade inovadora.

Destaco, inclusive, que a GRISTEC não é apenas uma associação; é uma comunidade que cultiva relacionamentos estratégicos. Ao proporcionar oportunidades regulares de networking, eventos e colaborações, fortalecemos os laços entre nossos membros, criando uma teia robusta de conexões profissionais que se traduzem em parcerias de sucesso. Além das fronteiras profissionais, construímos relacionamentos que transcendem as barreiras do convencional.

Desafios

Neste mundo em constante mudança, a GRISTEC, por meio do associativismo, está comprometida em enfrentar os desafios. Seja na transição tecnológica, em regulamentações ou na busca por melhores práticas de segurança, a força coletiva dos associados é o motor que nos impulsiona para o futuro. Ao moldar ativamente o cenário do gerenciamento de riscos e rastreamento, afirmamos nosso compromisso com um futuro mais seguro, eficiente e inovador.

Como presidente da GRISTEC, testemunho diariamente o poder do associativismo em impulsionar o nosso setor para novos horizontes. Convido cada empresa de gerenciamento de riscos e tecnologias de rastreamento e monitoramento a considerar não apenas a associação como uma opção, mas como um catalisador para o progresso coletivo. Juntos, somos mais fortes, mais inovadores e mais capazes de moldar um futuro brilhante para o gerenciamento de riscos e rastreamento.

Sobre Bruna Medeiros, Presidente da GRISTEC: Desde 2008 na Trans Sat Gerenciamento de Risco, em São José do Rio Preto, empresa criada por sua mãe, Rosângela Medeiros, em 2000.

No decorrer dos anos, Bruna passou por todas as áreas da empresa, o que trouxe muito conhecimento sobre as necessidades do mercado brasileiro de transporte de cargas e logística e, principalmente, sobre gerenciamento de riscos e seus desafios.

Assim, com o desejo de tornar o segmento mais forte e contribuir com a organização do setor para um mercado mais equilibrado e justo, Bruna passou a parte da GRISTEC, como Diretora de Gerenciamento de Riscos.

Em 2021, foi eleita presidente da entidade, reafirmando o compromisso com a melhoria contínua do setor como um todo, sempre com foco em contribuir para o desenvolvimento e segurança de nosso país.

Sobre a GRISTEC: A GRISTEC, Associação Brasileira das Empresas de Gerenciamento de Riscos e de Tecnologia de Rastreamento e Monitoramento, é uma entidade patronal, fundada em 2005. Reúne empresas do setor de gerenciamento de riscos, rastreamento e telemetria, em todo o Brasil.