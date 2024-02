Novo episódio do TExTalk destaca trajetória e insights de Arley Boullosa no Mercado Segurador

Vai ao ar hoje o aguardado episódio do TExTalk, apresentando uma conversa reveladora entre Emir Zanatto, CEO da TEx e anfitrião do podcast, e o renomado Arley Boullosa, fundador e sócio da Moby Corretora e da Kuantta Consultoria. O episódio traz também uma novidade para o podcast: é o primeiro TExTalk Na Estrada. Dessa vez as gravações da entrevista, que costumam acontecer nos estúdios da TEx em São Paulo, ocorreram no Rio de Janeiro, cidade do convidado.

Arley Boullosa é conhecido como um especialista em gestão de treinamento e na criação de soluções direcionadas para a qualificação do Corretor de Seguros. Com uma trajetória marcante, o executivo iniciou sua jornada no Mercado Segurador trabalhando em seguradoras ou prestando serviços para elas, acumulando uma experiência valiosa ao longo de vinte anos antes de fundar a Moby Corretora. Além disso, desempenhou o papel de Diretor de Ensino por três anos no Sincor-RJ e hoje dedica-se a ministrar aulas na Kuantta Consultoria, empresa que fundou com o objetivo de disseminar conhecimento e promover a qualificação profissional dos corretores interessados.

No episódio, Arley compartilha diversas situações e aprendizados acumulados ao longo de uma sólida trajetória na indústria de seguros. Ele aborda suas convicções, estilo de trabalho, a cultura organizacional que desenvolveu e as tendências que vislumbra para os corretores de seguros no mercado atual.

A conversa entre Emir Zanatto e Arley Boullosa promete ser enriquecedora e inspiradora, oferecendo insights valiosos não apenas para profissionais do setor de seguros, mas para aqueles interessados em compreender as dinâmicas e desafios desse mercado em constante evolução.Não perca o novo episódio, disponível a partir de hoje em todas as plataformas de podcast e no canal do TExTalk no YouTube:

Prepare-se para uma imersão no universo do mercado segurador, guiada por dois nomes de destaque e referência no setor.

