No mês do Corretor, Grupo Bradesco Seguros lança websérie sobre agronegócio para capacitar parceiros de negócios

Profissionais do ramo, podem entender como trabalhar com um dos segmentos que possui o maior PIB do país. A Plataforma Universeg, exclusiva para Corretores de Seguros do Grupo Bradesco Seguros, disponibilizará em outubro a primeira temporada da “websérie Agro GBS” que mostra os principais pontos que o corretor precisa saber sobre o agronegócio para comercializar produtos do ramo. Os oito episódios contarão com a participação de profissionais da Bradesco Seguros, do Banco Bradesco (economista, especialista em investimentos, empréstimos e financiamentos), profissionais da Swiss Re Corporate e Solutions, além da mediação da apresentadora Suelen Farias que traz consigo sua experiência no assunto.

“O agronegócio é o ramo responsável por quase 25% do PIB do nosso país, com expectativa de R$ 2,63 trilhões até o fim de 2023. Por isso, é vital aprender e atender esse público com eficiência e qualidade,” destacou, Leonardo Freitas, Diretor Comercial da Bradesco Seguros.

Ao longo dessa websérie, o corretor irá explorar as particularidades do agronegócio brasileiro para ampliar o conhecimento no ramo e atender esse mercado que é tão representativo no país. E, tudo isso, de uma forma dinâmica. Todos os episódios contam com um cenário especial e elementos que foram escolhidos para criar uma ambientação característica do setor, trazendo o corretor para esse mundo do agronegócio.

Para conhecer e acompanhar todas as novidades, acesse:

💻 Computador: Portal de Negócios > Meus Treinamentos – Universeg;

📱Mobile: App Corretor > Meus Treinamentos – Universeg.

Em caso de dúvidas e demais informações, entre em contato com:

suporteuniverseg@bradescoseguros.com.br

