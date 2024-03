MIRA Transportes firma parceria com a Sompo para oferecer mais segurança às cargas transportadas

Seguradora irá oferecer mais agilidade nas demandas operacionais da transportadora – Para oferecer mais segurança aos seus clientes no transporte de cargas, o MIRA Transportes, grupo com 45 anos de atuação e líder no segmento de cargas fracionadas das regiões Sul e Sudeste para as regiões Centro-Oeste e Norte do país, firmou parceria com a Sompo, líder de mercado no segmento de seguro de transportes desde 2017.

O MIRA passa por um momento de expansão, com novas filiais em diversas regiões do País, por isso buscou um parceiro que pudesse suprir as necessidades cada vez mais crescentes no quesito de segurança e agilidade para o transporte de cargas. “A Sompo foi a parceira ideal para este nosso momento no MIRA, já que demandamos mais rapidez nas demandas operacionais e mais agilidade na regulação de sinistros de cargas. Além de a Sompo ter um market share de 17% no ramo de transportes, o que demonstra que a empresa entende bem todas as necessidades desse setor”, declara Roberto Mira Junior, Diretor Geral do MIRA Transportes.

“Estamos honrados pelo reconhecimento e confiança depositada em nossa expertise e comprometimento. A Sompo conta com soluções inovadoras e o suporte de uma ampla equipe especializada, com plena capacidade para prestar atendimento de qualidade superior ao Grupo MIRA, principalmente nesse período de aumento de abrangência e capilaridade”, destaca Rogério Santos, diretor Comercial de Filiais da Sompo.

45 anos de história

O MIRA completou 45 anos de história em 2023 e passou por uma reestruturação, com mudanças em todas as equipes, redução de custos e buscando uma melhor profissionalização, saindo de uma empresa familiar para uma das maiores transportadoras do País. “Estamos em um momento muito empolgante na empresa, com expansão para novas regiões no último ano, incluindo novas filiais no Espírito Santo e Amazonas. Nossos clientes cresceram e com isso veio a demanda por atendê-los de forma mais acentuada nessas regiões, oferecendo a qualidade e tecnologia que fazem o MIRA se destacar no setor”, afirma Roberto Mira Junior, Diretor Geral do MIRA Transportes.

Sobre o Grupo MIRA

O MIRA é um grupo com capital 100% nacional, fundado em 1978 pelo empreendedor Roberto Mira. Desde então, segue atuando na prestação de serviços em transporte de cargas e encomendas, utilizando o que existe de mais moderno e eficiente em logística e transportes para atender clientes dos mais diversos segmentos. A companhia é líder nas operações de transporte de cargas fracionadas e integração entre as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. A companhia conta com cerca de 3 mil profissionais diretos e indiretos e possui a melhor estrutura de transportes nas regiões Centro Oeste e Norte do País, com instalações totalmente voltadas a operações de transporte de cargas (crossdocking).

Sobre a SOMPO

A Sompo Seguros S.A. é uma subsidiária da empresa responsável pelas operações de seguro e resseguro do Grupo Sompo Holdings fora do Japão. No Brasil, a companhia conta com uma equipe especializada e um diversificado portfólio de produtos e serviços de seguros com o objetivo de garantir proteção com excelentes soluções de seguros e gestão de riscos. Seu amplo leque de ofertas contempla Seguros Corporativos nos ramos Empresariais, Riscos Nomeados e Operacionais, Transportes, Petróleo & Gás, Engenharia, Financial Lines & Casualty, Garantia, Agrícola e RD Equipamentos (Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Não-Agrícolas), entre outros.

O Grupo Sompo tem sua origem no Japão, atua há mais de 130 anos no mercado de seguros e hoje conta com operações nos cinco continentes. No Japão, disponibiliza uma vasta gama de seguros nas áreas de Ramos Elementares, Vida e Acidentes Pessoais, além de outros produtos financeiros e serviços a fim de propiciar incremento na segurança, saúde e bem-estar dos clientes.

Roberto Mira Junior, Diretor Geral do MIRA Transportes.