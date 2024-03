Mercado base do Congrecor cresceu quase 35% em prêmios de seguros entre 2021 e 2023

A terceira edição do evento será realizada de 24 a 26 de abril em Brasília (DF) e impactará cerca de 20 mil corretores de seguros – Entre 2021 (em plena pandemia de Covid 19) e 2023, a Região Centro-Oeste e os Estados do Espírito Santo e de Minas Gerais, bases do Congrecor, foram responsáveis pela geração de R$175,7 bilhões em prêmios de seguros, o que representa 19,11% de todo o volume pago pelo mercado nesse período no País. Os dados do setor demonstram crescimento da média percentual no pagamento de prêmios de seguros por esta região entre 2021 e 2023: passou de R$49 bi para R$66 bi nesse período, crescimento de 34,69%.

O 3º Congresso Regional Centro-Oeste, Minas Gerais e Espírito Santo dos Corretores de Seguros (Congrecor) será realizado no Royal Tulip Alvorada, um dos mais tradicionais hotéis de Brasília (DF), localizado às margens do Lago Paranoá. Com o tema “Corretor de Seguros: Operacional, Tático ou Estratégico?”, o 3º Congrecor é uma realização dos Sincor’s de Goiás, Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e, a partir da edição de 2024, também do Espírito Santo.

Região altamente promissora para o avanço do mercado de seguros em seus mais variados ramos, o Centro-Oeste Brasileiro, Espírito Santo e Minas Gerais dividem entre si a tradição de ver o setor muito bem representado, levando em consideração os resultados alcançados nos últimos anos.

Considerando somente o ramo de seguro de automóveis, a região citada foi responsável pelo volume de R$13,3 bilhões em prêmios pagos no primeiro semestre do ano passado. Pela ordem, o ranking dos cinco ramos de seguros mais rentáveis na região, exceto previdência, são o de automóvel, prestamista, vida em grupo total, responsabilidade civil facultativa de veículos e seguro agrícola.

Além disso, a economia dos estados que integram o Centro-Oeste e Minas Gerais destaca-se pelo imenso potencial do agronegócio e do turismo, que atraem cada vez mais investidores. Um panorama extremamente favorável ao avanço do mercado de seguros.

Profissionais impactados

Integrante da agenda oficial dos eventos do mercado de seguros no Brasil, o Congrecor chega à terceira edição com a missão de ampliar o olhar do Corretor de Seguros sobre o seu próprio negócio, contribuindo para a tomada de importantes decisões envolvendo gestão, de um lado, e operação, de outro. As empresas seguradoras terão a oportunidade de atuar como protagonistas, apresentando soluções inovadoras e exclusivas para o aprimoramento do seu principal canal de distribuição de seguros: o Corretor.

Nos três dias de evento, as entidades representativas dos Corretores de Seguros nesses estados e no Distrito Federal promoverão um congresso da mais alta qualidade técnica. A estimativa é de que o 3º Congrecor receba, entre representantes de companhias seguradoras, Corretores de Seguros e autoridades, um público de aproximadamente 1,3 mil pessoas. Porém, o impacto do evento ocorre sobre toda a base de Corretores de Seguros que atuam nos cinco estados organizadores e no DF, de quase 20 mil profissionais.