MDS Brasil inaugura novo escritório em Curitiba

Novo espaço foi dimensionado para integrar a equipe da Unificado, adquirida em 2023 – Após anunciar um novo escritório no Rio de Janeiro e ampliar o escritório da sua matriz, em São Paulo, em 2023, a MDS Brasil expandiu nesse ano a sua presença em Curitiba e inaugurou um novo espaço na última segunda, 15. Em um ambiente de 350 metros quadrados, o empreendimento foi projetado com conceito moderno, visando proporcionar a melhor infraestrutura para o time, parceiros e clientes da MDS Brasil.

Localizado no Centro de Curitiba, o espaço projetado pelo escritório B+S segue a mesma proposta da matriz e das outras unidades da empresa, oferecendo não apenas conforto, mas também ambientes pensados para promover a colaboração, integrando de forma fluida o mundo físico ao digital.

“Com a aquisição da Unificado tornou-se necessário buscar um novo espaço para integrar as equipes. Fiquei muito feliz com o resultado: um escritório moderno, confortável e pensado para promover a colaboração e integração do nosso time, bem como receber os clientes e parceiros. Posso afirmar que agora a MDS Brasil tem um escritório à altura da importância de Curitiba e do estado do Paraná.”, explica Ariel Couto, CEO da MDS Brasil e Americas Regional Manager da Brokerslink.

Para celebrar esta inauguração, a MDS Brasil promoveu dois eventos nesta semana: um no dia 16 de abril voltado para clientes e outro no dia 17 de abril, destinado para seguradoras e parceiros. Além dos escritórios em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo, a MDS Brasil possui presença em outros estados brasileiros, como Minas Gerais (Belo Horizonte), Bahia (Salvador), Santa Catarina (Blumenau, Jaguaré do Sul e Brusque) e Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Carazinho e Cruz Alta).

SOBRE A MDS

Parte do The Ardonagh Group, a MDS é um grupo multinacional de corretagem de seguro e resseguro, consultoria de riscos e gestão de benefícios. É líder de mercado em Portugal, está entre os maiores no Brasil e presente também em Angola, Moçambique, Espanha, Chile e Chipre. Mundialmente, a corporação opera por meio da Brokerslink – empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de brokers presente em cerca de 130 países, totalizando cerca de 25.000 profissionais de seguros. Em resseguro, a organização atua no Brasil, em Portugal e na África com a marca MDS RE e no Chile através da RSG. A RCG – Risk Consulting Group é a organização referência em análise de riscos, controle de perdas, plano de continuidade de negócios e Enterprise Risk Management. Por meio da HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), o grupo oferece soluções alternativas de transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros.