MAPFRE fortalece laços com corretores em roadshow em Cascavel/PR

Encontro foi mais um dos eventos promovidos pela seguradora e que acontecem em todo o país para construir uma empresa ainda mais próxima dos corretores – A MAPFRE, uma das maiores empresas do mercado segurador e financeiro do mundo, realizou mais um roadshow com corretores em Cascavel (PR). O evento, que contou com a presença de 50 corretores parceiros, teve como representantes da empresa o Diretor Geral Comercial, Raphael Bauer, e o Diretor Territorial da Região Sul, Guilherme Bini.

O encontro foi mais um dos roadshows promovidos pela MAPFRE e que percorrem todo o país ao longo do ano. O objetivo é proporcionar aos corretores a oportunidade de estreitar laços com a MAPFRE e destacar a importância dos corretores de seguros como parceiros fundamentais na expansão e crescimento do mercado segurador no Brasil. Durante o evento, foram apresentadas as diversas soluções de proteção oferecidas pela empresa, que demonstram o extenso portfólio disponível para atender às mais variadas necessidades dos clientes.

Além disso, o roadshow também foi uma oportunidade para discutir o atual momento da MAPFRE, apresentar resultados e projetar metas para o ano de 2024. “Ouvir é a chave para o sucesso mútuo, e é exatamente isso que buscamos em cada encontro. Nosso time esteve dedicado a escutar atentamente às demandas e sugestões dos corretores, com o objetivo de aprimorar nossos serviços e oferecer um suporte cada vez mais eficaz. Na MAPFRE, acreditamos que a colaboração com nossos parceiros é o caminho para uma empresa ainda mais forte e competitiva”, afirmou Raphael Bauer.

A empresa reforçou a importância estratégica da região de Cascavel e ressaltou o compromisso em investir e expandir a atuação nessa área. “Estamos empolgados para continuar essa jornada de crescimento e inovação juntos. A MAPFRE permanece comprometida em ser a escolha confiável no mercado de seguros para atender às necessidades dos nossos clientes e corretores. Temos como compromisso estar cada vez mais próximos dos corretores para trabalhar em parceria para oferecer soluções de qualidade e excelência aos clientes”, destacou Guilherme Bini.

Para 2023, ainda estão previstos roadshows com corretores em Bento Gonçalves/RS, Salvador/BA, Fortaleza/CE e Belém/PA.

Sobre a MAPFRE – No País desde 1992, a MAPFRE é um grupo multinacional que forma uma das maiores companhias de prestação de serviços nos mercados segurador e financeiro. No primeiro semestre de 2023, suas receitas globais atingiram 17 bilhões de euros. Especialista em suas áreas de negócio, atua no Brasil em seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos.

Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos, que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social.