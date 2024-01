MAPFRE e ABC Brasil anunciam parceria para proteger empresas contra riscos financeiros

Seguradora e banco se unem para distribuir seguro prestamista e seguros de pessoas para mais de 4.700 mil clientes corporativos de médio e grande porte – A MAPFRE, uma das maiores empresas do mercado segurador e financeiro do mundo, e o ABC Brasil, banco múltiplo, especializado na concessão de crédito e serviços para grandes e médias empresas, anunciam um acordo de distribuição de seguros de pessoas e de seguro prestamista para os mais de 4.700 mil clientes corporativos do banco. Com validade até 2025, a comercialização conjunta ocorrerá em toda a rede de distribuição do ABC Brasil, de forma presencial, nos canais digitais e através de parceiros.

O acordo permitirá que os clientes PJ (pessoa jurídica) do ABC Brasil tenham acesso a um portfólio completo de produtos de seguros da MAPFRE. Esses produtos ajudam as empresas a se protegerem contra diversos riscos, como a perda de um sócio ou a sua redução da capacidade de trabalho, que podem acarretar na queda da receita dos negócios.

Já no segmento de seguro prestamista, a parceria oferecerá às empresas a possibilidade de quitação ou amortização de suas dívidas, como operações de empréstimos ou financiamentos, em caso de imprevistos, como morte e ou invalidez de um dos sócios, garantindo uma rede de segurança financeira abrangente para a empresa.

“O ABC Brasil é um parceiro estratégico, com uma carteira de clientes corporativos de grande relevância. Essa parceria é uma excelente oportunidade para a MAPFRE reforçar sua atuação multicanal, expandindo nossa oferta de soluções de seguros para um público ainda mais diversificado”, afirma Luciano Bezas, diretor comercial de canais estratégicos da MAPFRE. “Os seguros que integram o acordo são uma ferramenta importante para proteger as empresas de riscos financeiros que podem afetar seu quadro societário e comprometer a operação do negócio”, completa o executivo.

Luiz Antônio de Assumpção Neto, CEO da ABC Brasil Corretora de Seguros, também celebra a parceria: “Ter a MAPFRE como uma de nossas seguradoras parceiras é muito gratificante e faz com que o portfólio da Corretora de Seguros do ABC Brasil seja cada vez mais completo e estratégico para os nossos clientes.

“O ABC Brasil é uma instituição sólida e de grande credibilidade, com uma base de clientes diversificada e em contínua expansão. É por isso que acreditamos que essa parceria será muito benéfica para ambas as empresas e para os clientes da instituição, que ganham acesso a um portfólio completo de produtos de Vida e Prestamista da MAPFRE”, afirma o diretor-geral comercial da MAPFRE, Raphael Bauer.

A MAPFRE e ABC Brasil já são parceiros na comercialização de seguro rural desde 2023, com opções de coberturas para lavouras, rebanho, maquinários agrícolas e seguro floresta. “Buscamos sempre entender as necessidades dos nossos clientes e trazer para nosso portfólio os produtos mais adequados. Hoje temos várias parcerias que endossam esse objetivo e podemos afirmar que mais essa parceria com a MAPFRE irá nos permitir atender nossa carteira de clientes com ainda mais excelência”, afirma Luiz Antônio de Assumpção Neto, CEO da ABC Brasil Corretora de Seguros.

Sobre a MAPFRE – No País desde 1992, a MAPFRE é um grupo multinacional que forma uma das maiores companhias de prestação de serviços nos mercados segurador e financeiro. No primeiro semestre de 2023, suas receitas globais atingiram 17 bilhões de euros. Especialista em suas áreas de negócio, atua no Brasil em seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos.

Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos, que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social.

Hilca Vaz – Diretora de Pessoas da MAPFRE;

Luiz Antonio Assumpção Neto – CEO & Partner na ABC Brasil Corretora de Seguros;

Raphael Bauer – VP Comercial MAPFRE;

Ana Claudia Nobrega Siqueira – Gerente de Produtos Agro ABC Brasil

Michaelly Magalhães de Moura – Gerente Comercial Middle ABC Brasil

Lucas Feliciano – Gerente Comercial Bancassurance MAPFRE

Raquel D’ Alessandro – Superintendente de Produtos Vida ABC Brasil

Adriano de Souza Nishimura – Gerente de Produtos P&C ABC Brasil