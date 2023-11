MAPFRE amplia cobertura de Seguro Responsabilidade Civil para profissionais de saúde

Apólice ajuda profissionais, como médicos, dentistas e enfermeiros, em situações involuntárias que causam danos aos pacientes e são judicializadas. Para explicar mudanças, MAPFRE promove live aberta com corretores – A MAPFRE, uma das maiores empresas do mercado segurador e financeiro do mundo, anuncia o lançamento de uma nova versão do seu Seguro de Responsabilidade Civil para profissionais de saúde. A cobertura do seguro foi ampliada para incluir uma gama mais abrangente de situações em que os profissionais da área podem enfrentar riscos legais no ambiente de trabalho. Isso inclui não apenas erros médicos involuntários – seja em algum procedimento, diagnóstico ou receituário – mas também questões relacionadas a práticas administrativas, éticas e regulatórias da profissão.

O seguro de responsabilidade civil para profissionais da saúde é essencial para proteger esse público de possíveis erros ou eventuais omissões não intencionais cometidas durante o exercício de suas funções. Dessa forma, o seguro cobre os custos com a defesa do profissional, incluindo honorários advocatícios, laudos de perícia, custas emergenciais, indenizações ou acordos, entre outras despesas, nas esferas cível, criminal e administrativa.

Uma das principais características do novo seguro é a cobertura para o chamado ‘ato de bom samaritano’, quando um médico se vê diante da necessidade de salvar uma vida fora do ambiente de trabalho, tomando decisões rápidas e que nem sempre resultam como esperado. Além disso, o seguro prevê indenização por danos à reputação do profissional, uma preocupação cada vez mais relevante na era das redes sociais, bem como o pagamento de honorários médicos retidos durante o andamento de ações judiciais.

Outro diferencial é a proteção contra alegações legais referentes à ‘perda de uma chance’. Neste caso, o seguro oferece amparo diante de eventuais prejuízos futuros que um paciente pode ter em virtude de um erro médico como, por exemplo, quando uma mulher resulta na impossibilidade de ter filhos após sofrer danos no aparelho reprodutor e acaba processando o profissional, entre outras situações parecidas.

“Pensamos numa solução que seja a garantia para o exercício tranquilo da profissão de quem trabalha na área da saúde, já que diversas causas involuntárias levam os pacientes a entrarem na justiça processando os profissionais”, afirma a superintendente de seguros massificados da MAPFRE, Andréa Nogueira. “Mesmo com o máximo cuidado e atenção de um médico, situações imprevistas que resultam em danos ou prejuízos aos pacientes podem acontecer. Por isso, é importante esse profissional contar com o seguro de responsabilidade civil como forma de garantir a sua tranquilidade financeira, manter sua reputação e a continuidade na sua profissão, além de ser uma exigência cada vez mais comum em contratos com hospitais e clínicas”, explica Andréa.

Produto engloba cirurgias plásticas e mais de 90 profissões

O produto tem como foco não apenas médicos, mas engloba todos os profissionais da saúde devidamente registrados em seus órgãos de classe, como enfermeiros, dentistas, veterinários, farmacêuticos, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas e mais de 90 outras profissões da área. Na nova versão do produto, profissionais que são chefes de equipe e diretores clínicos também podem contar com cobertura para atos cometidos por profissionais sob sua responsabilidade, além de oferecer extensão para ações contra o CNPJ do segurado e abrangência para prescrições via telemedicina e tratamentos realizados na residência do paciente.

Além das coberturas ampliadas, a nova versão do seguro oferece uma série de diferenciais, incluindo valores ilimitados para reembolso de honorários advocatícios, verba única para cobertura de danos materiais e corporais, opção de contratação com ou sem franquia, cobertura para médicos residentes, prorrogação de até 30 dias do final da vigência sem perda da retroatividade e até cobertura para cirurgias plásticas, que geralmente são recusadas em produtos semelhantes no mercado. Outro destaque é a indenização para herdeiros, que proporciona segurança financeira para a família em caso de óbito do segurado, aliviando preocupações com gastos durante momentos difíceis.

O diretor-geral comercial da MAPFRE, Raphael Bauer, destaca que a criação da nova versão deste produto foi resultado de um processo construtivo em conjunto com corretores especializados. “Desenvolvemos uma nova versão, em estreita colaboração com corretores, sendo que diversas demandas do público-alvo foram cuidadosamente incorporadas à nossa solução, visando atender às particularidades de quem trabalha na saúde e garantir que o seguro esteja alinhado com as necessidades reais desses profissionais”, afirma o executivo.

Live com corretores

Com o objetivo de manter os corretores de seguros atualizados sobre as últimas novidades do produto, a MAPFRE realizará uma live nesta sexta-feira (17/11) às 10h. Durante a transmissão ao vivo, especialistas da companhia irão explicar as novas coberturas e tirar dúvidas sobre a sua expansão e os benefícios adicionais agora disponíveis no Seguro Responsabilidade Civil Profissional de Saúde. A inscrição é gratuita e pode ser realizada através deste site. Além disso, o conteúdo ficará gravado para os corretores que optarem por assistir em horários alternativos.

Sobre a MAPFRE – No País desde 1992, a MAPFRE é um grupo multinacional que forma uma das maiores companhias de prestação de serviços nos mercados segurador e financeiro. No primeiro semestre de 2023, suas receitas globais atingiram 17 bilhões de euros. Especialista em suas áreas de negócio, atua no Brasil em seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos.

Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos, que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social.

Andréa Nogueira, superintendente de seguros massificados da MAPFRE