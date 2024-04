Manchester Investimentos registra aumento de 15% na procura por seguros de vida resgatáveis

Em 2023, o mercado de seguros cresceu cerca de 9,1% nas coberturas tradicionais; em 2024, a assessoria de investimentos espera alcançar 30% – Enquanto em 2023 o mercado de seguros cresceu cerca de 9,1% nas coberturas tradicionais de seguros, a Manchester Investimentos, uma das maiores assessorias ligadas à XP, registrou 18% a mais na contratação de apólices entre seus clientes. A busca por seguros resgatáveis, que possibilitam reembolso de parte do valor pago mensalmente, foi 15,8% maior no período.

As coberturas mais procuradas pelos clientes individuais da Manchester em 2023 foram as relacionadas à saúde, no segmento “coberturas em vida”, que incluem doenças graves, cirurgias e DIH (diária por internação hospitalar), além da alta procura nas coberturas de morte onde, de acordo com a assessoria, houve incremento dos produtos resgatáveis.

De acordo com projeções da CNSeg (Confederação Nacional das Seguradoras), estima-se que o crescimento do mercado em 2024 deve vir acima de 11%. A Manchester registrou um incremento de aproximadamente 12% no ticket médio nas propostas negociadas em 2023, comparado à 2022.

“Isso demonstra que os clientes têm procurado por capitais maiores e ampliação de coberturas em sua carteira, reflexo de uma maior consciência da necessidade de segurança financeira num momento importante”, explica Angélica Fernandes, Coordenadora de Planejamento Patrimonial da Manchester.

O mercado teve uma diminuição na sinistralidade de aproximadamente dois pontos percentuais entre 2022 e 2023, é o que apontam os dados da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). “Aqui na Manchester, acompanhamos bem esse percentual, nossa sinistralidade é quase zero, tendo em vista uma carteira muito bem construída com uma faixa etária média jovem”, ressalta Fernandes.

Tanto os resultados do preço médio dos seguros quanto da taxa de sinistralidade podem impactar o mercado de seguros em 2024. A sinistralidade é um indicador importante para as seguradoras, pois auxilia na tomada de decisões estratégicas, ajuste de preços, seleção de riscos e desenvolvimento de produtos. Por isso, é algo que gera impacto direto aos segurados.

“Quando o mercado enfrenta uma alta sinistralidade, a consequência é compensar essas perdas aumentando os custos ou reduzindo as coberturas oferecidas. Seguindo essa premissa, o mercado está entregando um bom crescimento, como podemos ver comparando 2023 x 2022 e a sinistralidade controlada, a tendência é que tenhamos o ano de 2024 muito promissor com crescimento acima de 2023”, conclui.

Fundada em 1967 em Joinville (SC), a Manchester é uma das mais tradicionais empresas de investimentos do Brasil. Presente em 15 cidades, atua como assessoria ligada à XP desde 2007 e soma mais de 20 mil clientes, com valores sob custódia (AuC) que ultrapassam R$ 15 bilhões. Sua estrutura segue o conceito de boutique full service, onde famílias e empresas encontram o serviço de assessoria de investimentos, planejamento patrimonial e sucessório, câmbio, crédito, mercado de capitais, offshore, e o serviço de Family Office através de sua gestora exclusiva, a Prinz Capital.

