Leve Saúde inaugura duas novas clínicas próprias no RJ

Com investimento de R$2 milhões, Leve Saúde inaugura nos dias 5 e 7 de junho duas novas clínicas próprias, em Nova Iguaçu e Duque de Caxias – Com as novas clínicas que atenderão 20 mil pessoas por mês, a empresa chega a três unidades inauguradas em 2024. Dez novas unidades estão previstas para este ano – A Leve Saúde, empresa carioca de planos de saúde com preços 25% mais baratos, inaugura mais duas novas clínicas de consultórios na região metropolitana do Rio de Janeiro. No dia 5 de junho, haverá a inauguração da unidade em Nova Iguaçu, enquanto no dia 7 de junho será a vez de um lançamento em Duque de Caxias.

A Clínica de Nova Iguaçu tem 500m² e a de Duque de Caxias tem 300m². Ambas funcionarão como um centro de prevenção e especialidades que inclui mais de 20 consultórios e capacidade para atender mais de 10 mil atendimentos por mês. Ao todo, foi investido o valor de mais de R$ 2 milhões na construção das novas unidades.

Unidades de Nova Iguaçu e de Duque de Caxias serão inauguradas, respectivamente nos dias 5 e 7 de junho. Crédito: Reprodução

Serão oferecidas consultas de médicos de família (MFC) e mais de 20 especialidades médicas, como Gastroenterologia, Nutrição, Psicologia, Otorrinolaringologia, Dermatologia e Ginecologia. Ainda será possível fazer exames laboratoriais e de imagens, como Ultrassonografia, entre outros.

“Com a inauguração das Leve Clínicas em Nova Iguaçu e Caxias, estamos ampliando a nossa atuação na região metropolitana do Rio, levando ainda mais saúde para nossos beneficiários. A Leve busca oferecer uma atenção primária forte, uma medicina de família de qualidade e próxima do nosso cliente. Fortalecer a nossa rede própria é fortalecer o cuidado primário dos nossos beneficiários”, explica Ulisses Silva, CEO e fundador da companhia.

Com os lançamentos, a Leve Saúde já conta, atualmente, com 8 clínicas próprias (Tijuca, Campo Grande, Centro, Barra da Tijuca, Madureira, Niterói, Nova Iguaçu e Duque de Caxias), além de 40 hospitais credenciados e uma rede de 300 consultórios especializados, mais de 200 laboratórios e cerca de 110 clínicas e policlínicas credenciadas. Para o mês de julho, a Leve Saúde também deverá abrir uma nova unidade no bairro da Penha, zona norte do Rio de Janeiro.

Em 2023, foram realizados mais de 170 mil atendimentos. E em 2024 já foram mais de 75.000 mil atendimentos. Ao todo, 65% das consultas são realizadas dentro da rede própria da Leve Saúde. A empresa também já possui mais de 50 mil beneficiários.

Até o final de 2024, já estão previstas as aberturas de mais dez unidades. Para 2025, a empresa pretende iniciar sua atuação para além do estado do Rio de Janeiro.

O endereço da Leve Clínica Nova Iguaçu é Rua Athaíde Pimenta de Moraes, 715 – Nova Iguaçu – RJ

O endereço da Leve Clínica Duque de Caxias é Av. Governador Leonel de Moura Brizola, 1.203, 7° andar, Centro – Duque de Caxias – RJ

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Os agendamentos de consultas e exames podem ser marcados pelo número (21) 3952-4800.

Sobre a Leve Saúde

A Leve Saúde é uma operadora de planos de saúde voltada para pessoas com mais de 45 anos na região metropolitana do Rio de Janeiro que buscam qualidade de vida a preços acessíveis, com opções de planos para pessoas físicas (individual ou familiar) e jurídicas (incluindo MEI). A empresa acredita que Longevidade Mais Saudável é um direito de todos e um objetivo absolutamente realizável. Seu Modelo de Atuação com Digital Health, Atenção Primária à Saúde e Rede Própria promete revolucionar o futuro da saúde carioca.

Para mais informações. acesse: www.levesaude.com.br