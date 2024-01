Levantamento da Associação Brasileira de Transporte e Logística (ABTLP) aponta aumento de acidentes com cargas perigosas

De acordo com os últimos levantamentos da Associação Brasileira de Transporte e Logística (ABTLP), o número de acidentes envolvendo o transporte de produtos perigosos tem crescido desde 2020. Em 2021, foram registradas 1.095 ocorrências no país, um aumento de 16,6% em relação ao ano anterior, passando de uma média de 78 para 91 acidentes por mês. O transporte de cargas perigosas exige extrema cautela e atenção para prevenir potenciais riscos à vida e ao meio ambiente. A atividade requer a abordagem meticulosa e proativa para garantir a segurança de todos os envolvidos no processo. Por isso, as operações seguem regras rígidas estabelecidas por Órgãos internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização Marítima Internacional (IMO), entre outros.

A Craft, multinacional brasileira especializada no transporte internacional de carga consolidada, procura seguir todas as normas para manter seu compromisso com a segurança em todos os serviços oferecidos, e busca ainda implementar medidas preventivas, como inspeções regulares, treinamento especializado para motoristas e operadores, e o uso de tecnologias avançadas de supervisão para identificar potenciais problemas antes que se tornem críticos.”O transporte de carga perigosa demanda cuidado, conhecimento e organização, uma vez que há diversos detalhes que precisam ser analisados antes do início da operação. Qualquer equívoco poderá resultar em acidentes e prejuízos para nós e para a natureza. Por esse motivo, é preciso ter atenção e contar com a ajuda de pessoas qualificadas nas etapas do processo”, diz Márcio Senise, diretor de operações da Craft.

Por isso, os operadores da Craft envolvidos nesta categoria passam por treinamento especializado, que inclui instruções sobre o manuseio adequado das cargas,cargas perigosas procedimentos de emergência e conformidade com regulamentações, como ressalta Márcio: “Nossa equipe, responsável pelo manuseio de toda a documentação, realiza cursos de carga perigosa a cada atualização da legislação internacional. Compartilhamos esse conhecimento nos treinamentos dos colaboradores internos e externos, além de atendermos alguns clientes que demandam assistência na análise de documentação. Essa preparação rigorosa garante que a equipe da Craft esteja plenamente ciente dos desafios associados a essas cargas, permitindo que lidem com as situações de maneira segura em todas as etapas do transporte”.

Para o transporte de carga perigosa, algumas das sinalizações e identificações são obrigatórias, para garantir a segurança da carga do início ao fim do processo logístico. Painéis de segurança devem estar visíveis e fixados, contendo a identificação da UN – Número da ONU que reconhece a mercadoria transportada de acordo com a tabela internacional de classificação de produtos perigosos, e Número de Risco, que identifica a categoria e a intensidade do risco que a carga oferece, classificadas de 1 a 9. Além da sinalização da carga no veículo e no container, todo produto considerado perigoso precisa ter identificação dos volumes, embalagens com símbolos de armazenamento, manuseio, do número da ONU e número de Risco. Essa sinalização pode variar de acordo com cada modal, e é preciso estar atento à regulamentação específica.(Fonte: PoAal Petronotícias)