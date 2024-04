Junto Seguros é reconhecida como uma das melhores empresas para mulheres trabalharem pela Great Place To Work®

Fortalecendo o compromisso com a diversidade e inclusão, a empresa segue uma jornada baseada em políticas que prezam pela equidade de gênero

A Junto Seguros, líder do mercado de Seguro Garantia, está entre as melhores empresas para as mulheres trabalharem no Brasil no Ranking Great Place To Work®. A cerimônia de premiação aconteceu em 10 de abril, em São Paulo. A certificação representa um marco significativo na jornada rumo à equidade de gênero e à promoção de um ambiente inclusivo.



A 5ª edição do ranking “Melhores Empresas para Trabalhar – Listas Diversidade” é composta por empresas com as melhores práticas de diversidade, divididas em sete listas: pessoas com deficiência, primeira infância, 50+, LGBTI+, étnico-racial, mulher e jovens potências. Desde 2019, a Junto Seguros é reconhecida pelo Great Place To Work®, mas é a primeira vez que participa do Ranking Mulher.



Roque de Holanda Melo, CEO da Junto Seguros, ressalta o compromisso da empresa em criar um ambiente no qual as mulheres possam prosperar e alcançar seus objetivos.

“É com satisfação que recebemos essa certificação, pois reflete nosso compromisso contínuo com a equidade de gênero e reconhece nossas iniciativas para promover um ambiente de trabalho inclusivo e diverso.”



Na Junto Seguros, a presença feminina ocupa 52,49% das posições de trabalho, sendo que 42% dos cargos de gestão são ocupados por mulheres. Andréia Pedretti, superintendente de Marketing da Junto Seguros, reforçou a importância das ações desenvolvidas diariamente para fortalecer a representatividade e a força feminina na empresa.



Entre as iniciativas realizadas, a Junto Seguros é signatária dos Princípios do Empoderamento Feminino da ONU Mulheres (WEPs), plataforma norteadora que estabelece e consolida parcerias com o setor empresarial, de forma a aumentar o compromisso e desenvolver as capacidades para eliminar a discriminação contra as mulheres.

“As empresas são parceiras-chave para promover a mudança em direção ao desenvolvimento inclusivo, tendo as mulheres como beneficiárias no desenvolvimento econômico do país. Empoderar e promover a equidade de gênero em todas as atividades sociais e da economia são garantias para o efetivo fortalecimento e impulsionamento dos negócios, além da melhora na qualidade de vida e do desenvolvimento sustentável”



ressalta Pedretti.

A parceria com a PrograMaria, organização que empodera mulheres oferecendo oportunidades de estudo e desenvolvimento profissional na área de tecnologia, também está entre as ações. De acordo com levantamento realizado pela Catho, elas ocupam 23,6% dos postos no mercado de tecnologia, enquanto 76,4% são homens.

Um estudo do Google aponta que o Brasil terá um déficit de 530 mil profissionais de Tecnologia até 2025.

Dentre os motivos para essa escassez, encontra-se o baixo número de mulheres neste mercado, ressalta Karine Chaves, diretora de Tecnologia e Inovação (CTIO).



Na ação com a organização, todas as 185 colaboradoras da Junto Seguros receberam uma camiseta do projeto. Cada uma delas é revertida em uma bolsa de estudos para cursos de programação, voltados para mulheres em situação de vulnerabilidade social começarem uma carreira em tecnologia.

“Dessa forma, além de promovermos um impacto na sociedade, financiando a educação e estimulando a inclusão na área, reconhecemos nossas colaboradoras, que ao receberem a camisa, se tornam parte fundamental dessa mudança”,

afirma Chaves.

O patrocínio à Sou Segura, a primeira Associação das Mulheres do Mercado de Seguros (AMMS) no Brasil, é mais uma iniciativa. Desde sua fundação, em 2018, a entidade tem sido um farol de representação inclusiva, reunindo importantes vozes na promoção da conscientização e capacitação de mulheres profissionais no mercado de seguros.

“Com este movimento, acreditamos estar unindo forças na missão por um mercado de trabalho mais justo e igualitário. Demonstramos que a Junto Seguros acredita na construção de um ambiente profissional equânime, diverso e inclusivo para alcançar uma sociedade melhor para todas e todos”,

pontua Melo

Além do reconhecimento como Great Place To Work® Mulher, a Junto Seguros tem celebrado diversas outras conquistas, incluindo o prêmio “As 100 + Inovadoras no Uso de TI”, no qual ficou no 14º lugar do ranking entre as mais de 360 indicadas, além da manutenção da liderança no mercado de Seguro Garantia pelo terceiro ano consecutivo, conforme anunciado pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

Sobre a Junto Seguros – https://www.juntoseguros.com/

A Junto Seguros é uma seguradora digital especializada em Seguro Garantia e Fiança Locatícia. Líder do mercado de Seguro Garantia pelo terceiro ano consecutivo, conforme anunciado pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), é especializada em soluções que unem tecnologia à expertise humana para atender às necessidades de seus clientes.



Com mais de 30 anos de história, destaca-se pela constante busca pela inovação em processos e produtos no mercado de seguros para empresas. É pioneira em Seguro Garantia no Brasil e a primeira seguradora digital do segmento. Em 2023, quebrou um recorde histórico, ultrapassando a marca de R$ 700 milhões em Prêmio Direto, consolidando a posição de liderança no Ranking das Seguradoras nesse segmento.



Neste ano, foi reconhecida pelo IT Forum na 23ª edição do prêmio “As 100 + Inovadoras no Uso de TI”. Entre as mais de 360 indicadas, a empresa ficou no 14º lugar do ranking, sendo a única com foco em Seguro Garantia reconhecida na premiação.



Com uma cultura centrada nas pessoas, a Junto Seguros valoriza a diversidade, a inclusão e a equidade de gênero em todas as suas operações. Desde 2019, a Junto Seguros é certificada pelo Great Place To Work®, e neste ano também figura no Ranking Mulher do GPTW.



A empresa busca constantemente inovar a forma como viabiliza seus produtos, demonstrando o compromisso com a excelência e a melhoria contínua.