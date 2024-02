Intermodal: Grupo Apisul traz cobertura completa de segurança multimodal e novas soluções para operação de transporte e logística

Por ano, a companhia monitora mais de 5 milhões de viagens. O executivo Daniel Nobre apresentará case de inovação sobre solução multimodal no dia 05/03.

Transporte de carga na terra, na água e no ar com segurança, gestão de riscos e otimização da frota. É isso que o Grupo Apisul trará para a 28ª Intermodal South America que acontece de 5 a 7 de março, em São Paulo. Pela primeira vez na maior feira de logística da América Latina, o Grupo Apisul irá apresentar o melhor ecossistema brasileiro disponível no mercado para operação de transporte e logística e para a segurança de todos os modais.

Com um ecossistema de soluções moderno, a operação do grupo possui forte investimento em inovação e tecnologia que permitem um gerenciamento de risco com o monitoramento de mais de 5 milhões de viagens por ano. A empresa possui mais de 30 ferramentas que auxiliam de ponta a ponta.

Além da recepção de visitantes e expositores no Business VIP Lounge, o Grupo Apisul exibirá o case “Desbravando o Ecossistema Apisul: como a integração de tecnologias pode aprimorar a logística multimodal”, na Arena de Inovação, no dia 05/03 às 15h. A exposição será feita por Daniel Nobre, Superintendente de Tecnologia e Inovação, que ressaltará a performance das novas tecnologias do grupo e seu papel no cuidado com a logística e a cadeia de suprimento.

“Estaremos falando diretamente com as lideranças de empresas que buscam melhoria contínua para os negócios em que atuam. Nem todos sabem que podem encontrar diversas soluções que se complementam em um único parceiro. Por conta desta realidade, apresentaremos em detalhes nosso ecossistema, um dos mais completos do mercado. Nossa participação na Arena de Inovação será uma ótima oportunidade de mostrar toda eficiência e alcance que nossas soluções trazem para a logística multimodal, os ganhos gerados em toda cadeia de transporte de carga e ainda esclarecer dúvidas do público”, frisa Nobre.

O evento reunirá os principais players do meio logístico, novidades, especialistas e debate as tendências e necessidades do segmento frente às demandas de mercado.

Serviço | Intermodal South America 2024

Data: 5 a 7 de março

Horário: 13h às 21h

Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – Jabaquara / SP.

Case Apisul: 5/03 às 15h – “Desbravando o Ecossistema Apisul: como a integração de tecnologias pode aprimorar a logística multimodal”.