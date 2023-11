Icatu discute a evolução da Previdência Privada e o cenário de investimentos do País no Encontro com Gestores 2023

Evento se consagra como um dos mais importantes fóruns do mercado e discute as perspectivas para o ano que vem e a competitividade da previdência aberta frente a outros tipos de investimentos – Nesta quinta-feira (30), a Icatu realiza mais uma edição do Encontro com Gestores, evento que reúne especialistas de mercado e gestores de fundos de investimento para debater o momento e a evolução da previdência privada no Brasil. Entre as gestoras que integram a programação estão nomes como Verde Asset, Absolute Investimentos, JGP, Icatu Vanguarda e SPX Capital. O evento acontece a partir das 9h e terá transmissão online e gratuita por meio do canal do Youtube da Icatu.

Maior seguradora independente do País e com mais de 30 anos no mercado, a Icatu é a primeira a alcançar R$50 bi sob gestão em previdência e possui um dos mais robustos e diversificados marketplace do Brasil, com cerca de 160 fundos de grade e mais de 100 dos melhores gestores. Com o encontro, a companhia prevê promover mais conhecimento aos participantes de planos acerca das melhores práticas do produto na atualidade, como uma gestão adequada dos fundos e um melhor aproveitamento dos benefícios que previdência aberta oferece.

“Temos muito orgulho de dizer que este é um dos encontros mais relevantes do País. Nele, reunimos grandes gestoras independentes de fundos de previdência e especialistas do mercado segurador para debater o futuro da previdência aberta. Estes interlocutores estão na vanguarda do mercado para dar luz às mais modernas estratégias de investimento dentro deste universo, além de discutir como as características e benefícios do produto podem se encaixar a diferentes perfis de clientes”, afirma Henrique Diniz, Diretor de Produtos de Previdência da Icatu. “A Previdência Privada tem se tornado cada vez mais relevante nesse contexto, após avanços regulatórios importantes. É um produto competitivo, com benefícios e particularidades únicas – como a possibilidade de conversão em renda, por exemplo – que precisam ser mais exploradas e desmistificadas na sociedade”, completa.

Entre os painéis agendados, a companhia promove o tema “Evolução Regulatória e Previdência Privada: competitividade e desempenho frente a outros tipos de investimentos”, que encerra o evento e contará com a participação de Luciano Soares, CEO da Icatu, e de Henrique Diniz.

Na conversa, os executivos abordarão a efetividade da previdência privada em relação a outros tipos de investimentos e ressaltarão aspectos como a facilidade nos processos de sucessão patrimonial e a possibilidade de benefícios fiscais, entre outros diferenciais únicos do produto.

A programação do Encontro com Gestores conta ainda com os painéis “O que esperar dos fundos de crédito privado“, com a participação de Stefan Castro, da Absolute Investimentos, Antonio Correa, da Icatu Vanguarda, e Alexandre Muller, da JGP; e “Perspectivas 2024”, com Tiago Fernandes, da SPX Capital, e Luiz Parreiras, da Verde Asset.

O Encontro com Gestores será mediado por Talita Raupp e Guilherme Argollo, ambos da equipe de produtos de previdência da Icatu. Para assistir a transmissão ao vivo, acesse o canal da Icatu no YouTube.

Serviço:

Encontro com Gestores 2023

Data: 30 de novembro de 2023

Transmissão: YouTube Icatu Seguros, gratuito e aberto ao público

Programação:

9h00 – Abertura

9h10 – O que esperar dos fundos de crédito privado: Stefan Castro (Absolute Investimentos), Antonio Correa (Icatu Vanguarda) e Alexandre Muller (JGP).

10h05 – Perspectivas 2024: Tiago Fernandes (SPX Capital) e Luiz Parreiras (Verde Asset).

11h05 – Evolução Regulatória e Previdência Privada: competitividade e desempenho frente a outros tipos de investimentos: Luciano Soares, CEO da Icatu, e Henrique Diniz, Diretor de Produtos de Previdência da Icatu.

