Grupo Bradesco Seguros investe no WhatsApp como ferramenta diária para os corretores

Com uma grande variedade de autosserviços, a nova ferramenta vem crescendo, revitalizando e otimizando o atendimento aos corretores – O WhatsApp é o aplicativo preferido pelos usuários brasileiros, o Brasil é líder mundial em mensagerias para negócios. Estima-se que em média 93,4% da população usufrua do aplicativo de mensagens, e que em média 80% dos clientes preferem interagir com as empresas desta maneira. Atento a isso, o Grupo Bradesco Seguros tem investido esforços cada vez mais para potencializar este excelente canal de atendimento.

Buscando proporcionar experiências disruptivas, com exclusividade e proximidade para seus usuários, o WhatsApp para Corretores da Bradesco Seguros, atualmente conta com mais de 30 funcionalidades, intuitivas e de fácil aprendizado e com a integração de autosserviços que facilitam cada vez mais a vida dos seus parceiros de negócio, garantindo autonomia e resolutividade no final do dia. O canal possibilita aos usuários resolver diversas necessidades diárias de maneira autônoma, sem a necessidade de atendimento humano, como: emissão da carta verde, download de boletos vencidos e a vencer, consulta e 2ª via de apólices, consulta de propostas e sinistros, além de diversos acompanhamentos. Desta forma, o corretor consegue resolver e sanar as pendências dos seus segurados, tudo na palma da mão.

A seguradora é uma das únicas do Brasil a disponibilizar esse atendimento de maneira automatizada para os seus corretores.

“Seguimos as principais tendências de mercado e costumes de maneira inovadora. Com isso, naturalmente proporcionamos aos nossos corretores soluções alinhadas à atualidade. Nos orgulhamos de possibilitar a resolução de tarefas cotidianas na palma da mão por meio do aplicativo mais utilizado pelos brasileiros. Dessa forma, estamos direcionando nossos esforços para equipar ainda mais esse canal tão poderoso de autoatendimento”, afirma Giuliano Generali, Superintendente Executivo de Canais Digitais e Experiência do Cliente no Grupo Bradesco Seguros.

Em breve, serão disponibilizados novos serviços no canal de atendimento. A empresa está empenhada em expandir sua variedade de serviços por meio do aplicativo de mensagens, buscando não apenas ampliar, mas também simplificar ainda mais a rotina de seus corretores.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Giuliano Generali, Superintendente Executivo de Canais Digitais e Experiência do Cliente no Grupo Bradesco Seguros.