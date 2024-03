Grupo Bradesco Seguros é uma das 100 empresas mais inovadoras no uso de TI

Implementação de biometria facial nas solicitações de reembolso contribuiu para aumento de segurança do usuário – O Grupo Bradesco Seguros foi eleito como uma das 100 empresas mais inovadoras no uso de TI, segundo avaliação realizada anualmente pelo IT Forum – que esse ano contou com a parceria da consultoria EY. O levantamento analisa o ambiente inovativo e o protagonismo da área de TI em inovação nas principais empresas do país.

O case do Grupo Segurador avaliado foi o projeto de identificação de solicitações de reembolso, com uso de inteligência artificial e biometria facial. “É com muito orgulho que celebramos o reconhecimento da Companhia neste ranking, principalmente com este projeto pioneiro no segmento de Saúde Suplementar. Com a implementação da biometria facial, estabelecemos critérios ainda mais rígidos para garantir a segurança na cadeia de serviços do beneficiário, tornando o processo de reembolso mais seguro para todos, além de centralizar e consolidar o histórico de pedidos do beneficiário, trazendo cada vez mais transparência para ele. Por isso, estar neste relevante ranking é o reconhecimento que estamos no caminho certo para contribuir cada vez mais com o mercado segurador”, diz Alexandre Arias, diretor de TI do Grupo Bradesco Seguros. O projeto de biometria facial foi implementado no início de 2023 e, atualmente, já faz parte da rotina de grande parte dos segurados da operadora que utilizam o serviço de reembolso.

Alexandre Arias, diretor de TI do Grupo Bradesco Seguros