FamiliarIDADES: novo canal patrocinado pela Bradesco Vida e Previdência traz conteúdos e dicas para todas as gerações das famílias

De forma lúdica e interativa, ambiente oferece informações sobre saúde, educação, finanças, sustentabilidade e entretenimento, além de destacar a importância da previdência privada para jovens – FamiliarIDADES, novo canal patrocinado pela Bradesco Vida e Previdência, foi pensado para fazer parte da rotina das famílias brasileiras. Trata-se de um portal que reproduz a estrutura de uma casa, onde cada ambiente trata de temas de interesse para várias gerações, em especial saúde, educação, finanças, sustentabilidade e entretenimento.

Pioneira na abordagem das questões ligadas à longevidade, a Bradesco Vida e Previdência foi também uma das primeiras seguradoras a desenvolver planos de previdência voltados ao público infantil, tendo lançado, há mais de 20 anos, o ‘Prev Jovem Bradesco’, que ancora o novo portal.

Para Jorge Nasser, diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência, a iniciativa reforça o compromisso da empresa de disseminar a cultura da educação financeira como elemento indispensável à conquista de um futuro com mais saúde, bem-estar e qualidade de vida.

“Queremos expandir essa mensagem, mostrando a um número cada vez maior de pessoas que assuntos como planejamento financeiro, incluindo a previdência privada, e todos os outros que o cercam, podem e devem ser abordados dentro das nossas casas, com troca de conhecimento e experiências entre diferentes gerações. É proteger o hoje e preparar o amanhã dos nossos jovens”, destaca Nasser.

Ainda segundo o executivo, o PrevJovem Bradesco foi escolhido para assinar o projeto por ser o principal produto oferecido pela Bradesco Vida e Previdência para estimular a proteção do futuro financeiro de crianças e adolescentes.

“A ideia é reforçar o conceito de que, quanto antes trouxermos esses assuntos para as conversas dentro de casa, mais conscientes nossos jovens serão sobre a importância de se planejarem financeiramente”, acrescenta Nasser.

”Essa é uma forma lúdica de estimular a interação entre gerações e contribuir para inspirar atitudes, decisões e comportamentos que possam resultar em mais proteção e tranquilidade em todas as etapas da vida”, complementa Alexandre Nogueira, diretor de Marketing da Bradesco Seguros.

Saiba mais sobre o portal FamiliarIDADES em familiaridades.com.br.