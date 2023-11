Estão abertas as reservas para a Feijoada do CVG-RJ – 2023

A Feijoada do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), a mais concorrida comemoração de final do ano do mercado de seguros, acaba de abrir para reservas. A celebração agendada para o dia 9 de dezembro de 2023, no Hotel Sheraton, na Zona Sul do Rio, está em sua 23ª edição. “Temos um enorme prazer em realizar essa festa, pois é um momento de total descontração e união, em que confraternizamos com todo o setor, jornalistas e convidados ao lado das nossas famílias, com a presença de muitas crianças”, fala Edson Calheiros, presidente do CVG-RJ.

Ênio Miraglia, diretor social do CVG-RJ, alerta que os interessados em participar da festa devem fazer logo as suas reservas. “A Feijoada do CVG-RJ faz parte do calendário do mercado de seguros. Muito nos alegra poder proporcionar esse encontro de final de ano. Ela é tão tradicional que tem uma enorme procura e contamos com a presença de todas e todos”, enfatiza Ênio.

Serviço:

Data: 09/12/2023 – sábado

Endereço: Sheraton Grand Rio Hotel – Av. Niemeyer, 121, Leblon

Horário: 13h

Valores das camisetas: De 05 à 12 anos – R$100,00

Adultos – R$230,00

Reservas podem ser feitas através dos seguintes canais:

WhatsApp: (21) 96428-4687

Fone: (21) 2203-0393

e-mail: cvgrj@cvgrj.com.br

Reservas até o dia 01/12/2023 – Ingressos limitados

Importante: as camisetas deverão ser retiradas, com antecipação, na sede do CVG-RJ (Rua da Quitanda, 159 –12 º andar – Centro), durante horário comercial, com as secretárias Rayane e Paloma, a partir do dia 15/11/2023.

Lembrete: como a melhor maneira de celebrar é compartilhar, solicitamos que ao retirarem as camisetas, na sede do CVG-RJ, levem a sua doação de um quilo de alimentação não perecível, para montagem de cestas básicas que serão distribuídas a instituições de caridade.

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 57 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.