Está aberta a votação da segunda edição da Insurance Innovators

A publicação anual é uma iniciativa da Insurtalks, para conhecermos as empresas e as personalidades mais inovadores e criativas do setor de seguros brasileiro em 2023 – Depois de lançar de forma pioneira e com enorme sucesso a Insurance Innovators em 2022, a Insurtalks vem aí com uma segunda edição que promete ser ainda mais concorrida. “O mercado de seguros não para de crescer. Os números divulgados pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg) revelam uma estimativa de expansão do setor para 2023, ampliando em 0,2 p.p. a arrecadação do setor, passando de 10,9% para 11,1%. São cerca de 618 bilhões de arrecadação, impulsionados pela inovação gerada pelas seguradoras, insurtechs, corretores e profissionais que tem movimentado e agigantado o setor. Precisamos conhecer, reconhecer e valorizar quem está se destacando com práticas inovadoras”, diz João Arthur Baeta Neves, CEO da Insurtalks.



Para avaliar de maneira criteriosa e detalhada tanto as empresas e pessoas que se inscrevam, quanto as indicadas pela equipe da Insurtalks, a publicação conta com um Conselho Consultivo. “São especialistas que nos honraram aceitando o convite para essa avaliação e que também contribuem com suas indicações”, explica João Arthur.

O Conselho Consultivo

Fazem parte do Conselho Consultivo, além do CEO da Insurtalks, João Arthur Baeta Neves, especialistas como Adriana Adissi, Camila Calais, Gustavo Leança, Heitor Ohara, Hugues Bertin, José Luiz Machado, Pedro London, Ricardo Nishimura, Samy Hazan e Victor Molchansky.

Além das indicações do Conselho Consultivo, os próprios profissionais interessados ou as empresas poderão se inscrever no site: https://innovators.insurtalks.com.br/inscricao

