Em nova fase, Qualicorp investe em cultura interna e gestão focada na satisfação dos clientes

Com a mudança de gestão, a maior administradora de benefícios de saúde do Brasil inicia um projeto de evolução cultural em 2024 – Confiança, ética, colaboração, eficiência operacional, transparência nas ações, sustentabilidade nas relações, diversidade e inclusão: essas são algumas das iniciativas que guiarão o futuro da Qualicorp a partir do projeto #DNAQuali de evolução cultural.

Líder no segmento de saúde privada do mercado de adesão, a empresa passa por um turn around liderado pelo CEO, Maurício Lopes, visando eficiência operacional, disciplina e realocação do capital de maneira eficiente, consciente e diligente dentro de um mercado que movimenta 300 bilhões de reais por ano, segundo Pesquisa IPC Maps.

Reformulada e com uma nova gestão, a empresa mira ainda a geração de valor para o sistema de saúde, não apenas para o cliente, mas para toda a cadeia responsável pela operação e entrega de produtos e serviços. “O nosso ciclo de mudança será muito mais curto do que imaginávamos. Temos potencial, pessoas qualificadas, liderança e muito entusiasmo para fazer as transformações necessárias”, afirma o CEO.

O executivo reforça que a nova gestão segue um planejamento estratégico inovador à altura da empresa, realizando alinhamentos com os stakeholders do setor em prol do cliente e da sustentabilidade do negócio e dos relacionamentos com clientes, parceiros e funcionários. “Temos grandeza e capilaridade no canal de distribuição, capacidade de inovar e uma equipe qualificada com todas as skills necessárias de entrega, conhecimento do negócio, complexidade e trânsito com as operadoras. Nossa obsessão em atender bem o cliente está enraizado na cultura da Qualicorp”, ressalta Lopes.

No ano passado, pela primeira vez, a empresa foi vencedora do prêmio Reclame AQUI na categoria Administradora de Benefícios – Saúde e visa investir ainda mais em melhorias como uma das etapas de transformação.

Marca Empregadora

Como marca, a Qualicorp fortalece suas raízes de diversidade e inclusão para atração e retenção de profissionais, além de contribuir com o desenvolvimento da carreira. O processo de transformação cultural #DNAQuali visa também a melhoria dos resultados operacionais. Com essas mudanças, a Qualicorp direciona suas atividades para transformar as conexões em realidade no mercado, indo ao encontro com metas de responsabilidade social, desenvolvimento profissional e qualidade na entrega para clientes e sociedade. De acordo com estudo da Korn Ferry Executive Survey, 72% dos executivos dizem que a cultura é extremamente importante para o desempenho organizacional.

Sobre a Qualicorp

