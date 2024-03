CVG-RJ quer bater um papo com você

Profissional do setor de seguros, participe de uma live no próximo dia 18 de março, sobre o tema “Fraudes contra planos de saúde e o impacto no reembolso” – Reserve às 15 horas do dia 18 de março, segunda-feira, para um evento online, uma live no canal do You Tube do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), onde será debatido um dos assuntos mais importantes do setor na atualidade e que tem gerado muitas discussões no segmento Saúde.

Estarão na live as especialistas Raquel Imbassahy, diretora Gestão Saúde Populacional da SulAmérica e Bárbara de Landa, gerente de Prevenção e Combate à Fraude da FenaSaúde, tendo como mediadora Ester Teixeira, diretora do CVG-RJ.

Serviço:

Evento online: Live “Fraudes contra planos de saúde e o impacto no reembolso”

Data: 18 de março, segunda-feira

Horário: 15 horas

Onde: Canal do You Tube do CVG-RJ

( https://www.youtube.com/watch?v=T8PumfbEYBY )

Sobre o CVG-RJ –

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 57 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro.

Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.