CVG-RJ promove “Almoço Com Seguro” em março

Evento terá como tema “Fraude no Seguro Saúde” – No próximo dia 26 de março de 2024, o Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) irá realizar no Prodigy Santos do Dumont, no Centro do Rio, o seu “Almoço com Seguro”. O tema do evento será “Fraude no Seguro Saúde” e contará com a participação de três especialistas no assunto: Vera Valente, diretora executiva da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), Monica Bortolossi, superintendente de Negócios Saúde da Porto e Juliano Tomazela, diretor de Saúde e Odonto da SulAmérica.

“O tema é de suma importância, porque as fraudes no seguro saúde causam perdas enormes às seguradoras e impactam no valor pago pelo segurado. Precisamos informar a sociedade das formas de prevenir e combater as fraudes no segmento, que colocam a sua própria saúde em risco. Alertar que as fraudes podem colapsar não só as companhias, mas toda cadeia de prestadores como hospitais, clínicas e laboratórios”, enfatiza Edson Calheiros, presidente do CVG-RJ.

Reservas podem ser feitas pelos telefones do CVG-RJ: (21) 96428-4687 (WhatsApp) e (21) 2203-0393.

Serviço:

Evento: Almoço com Seguro

Data: 26 de março de 2024

Horário: 12 horas

Local: Prodigy Santos Dumont – Avenida Almirante Silvio Noronha,365 – Centro – Rio de Janeiro

Sobre o CVG-RJ –

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 57 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.