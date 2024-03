CSP-MG realiza assembleia e anuncia novidades

O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) realizou, no dia 29 de fevereiro, Assembleia Geral Ordinária (AGO), no auditório da benemérita FF Assessoria, em Belo Horizonte/MG. Entre os assuntos em pauta, apreciação dos demonstrativos financeiros e contas relativas ao período de janeiro a dezembro de 2023, relatório de atividades, planejamento e orçamento para 2024.

João Paulo Moreira de Mello, presidente do CSP-MG, recepcionou os associados e representantes das beneméritas presentes, explicou a dinâmica da reunião e passou a palavra ao presidente do Conselho Consultivo, José Osvaldo de Miranda, que presidiu a assembleia.

Os pontos submetidos à plenária foram aprovados por unanimidade, incluindo o parecer da Comissão Fiscal recomendando a validação das contas da entidade relativas ao ano de 2023. O presidente do CSP-MG apresentou o relatório de atividades, que também foi acatado pela assembleia. O documento contém as principais realizações do Clube no ano passado.

Mello também exibiu a versão impressa da Revista do CSP-MG. “Hoje a entidade é reconhecida como criadora de conteúdo para o mercado. A revista é um exemplo disso. Os investimentos em comunicação e marketing contribuem para a relevância da instituição no Estado e no País e dão visibilidade às ações das nossas beneméritas”, afirmou.

Na sequência, o diretor Maurício Tadeu Morais mostrou o planejamento do CSP-MG e anunciou novidades, como o ciclo de eventos “Conexão Estratégia”, que contará com a presença de CEOs e diretores das beneméritas; o projeto de interiorização da entidade; palestras sobre educação securitária para instituições de diversos setores da economia como comércio, indústria e serviços.

O diretor comentou ainda a pesquisa elaborada para avaliar o formato e o conteúdo da série de workshops “Conhecer para Proteger”, a fim de ouvir a opinião e sugestões das beneméritas parceiras a serem implementadas ainda este ano. Em breve, a entidade lançará o seu calendário de eventos.

João Paulo Moreira de Mello, presidente do CSP-MG