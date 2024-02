Conduta Plus chega ao mercado e marca retorno da família Conduta

A continuidade da trajetória de mais de 40 anos é o principal propósito da corretora, que em apenas 6 meses de atuação já conta com grandes players na carteira – A trajetória de mais de 40 anos da família Conduta marca o seu retorno ao mercado com o lançamento da corretora Conduta Plus, liderada por Priscila Conduta Elias, como CEO, e seu irmão, Felipe Conduta, na função de vice-presidente.

“Após um período de quase dois anos de Non Compete, a família volta para dar continuidade ao legado do Sr. Conduta, um dos pioneiros do setor de seguros. O prestígio conquistado ao longo dos anos foi fundamentado em valores como credibilidade, ética, confiança e atendimento personalizado aos clientes, princípios que sempre nortearam o nosso trabalho”, diz Priscila.

Com apenas seis meses de operação, a Conduta Plus é parceira das principais seguradoras do mercado e conta com uma carteira de clientes nacionais e internacionais, tornando-se uma opção viável para empresas com sede no exterior que buscam soluções no Brasil, bem como para as empresas nacionais que desejam expandir internacionalmente. Priscila destaca que o retorno ao mercado foi impulsionado pela alta demanda de ex-clientes e parceiros. “Após o período de Non Compete, diversas empresas nos procuraram, assim como ex-funcionários que estiveram conosco por anos, expressando o desejo de se unirem a nós novamente. Esse reconhecimento nos inspirou a voltar com toda a determinação”, explica ela.

Atuando com soluções em Benefícios, Seguros Empresariais, Transportes Nacional e Internacional, Seguro de Garantias e Linhas Pessoais, a Conduta tem como “Plus” ser uma corretora boutique, que oferece serviços personalizados de alta qualidade. “Queremos oferecer opções de canais de distribuição diferenciados, o que também aumentará a nossa capilaridade no território nacional. O nosso foco está no investimento em tecnologia para estruturar um sistema de distribuição automatizado e integrado para, em breve, lançarmos essas soluções”, explica o vice-presidente Felipe Conduta.

Até o final deste ano, a meta é alcançar 50% da receita que a família produzia anteriormente. De acordo com Priscila, “é totalmente factível alcançarmos essa meta e estamos muito empenhados em superá-la. Já alcançamos parte desse percentual e esse caminho está sendo percorrido com o apoio de nossos colaboradores, parceiros e clientes, que acreditam em nossa força, na qualidade do nosso trabalho e atendimento diferenciado”, finaliza Priscila.

Uma história de mais de quatro décadas

Em 1981, o Sr. José Roberto Conduta fundou a Harmonia Corretora de Seguros, uma das primeiras a oferecer soluções completas de seguros, com especialistas prestando consultoria nas áreas de Benefícios, Empresariais, Riscos Financeiros e de Responsabilidade. Priscila Conduta, engenheira pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, começou a carreira no setor securitário com o pai, com quem trabalhou durante 20 anos, passando por todas as áreas da companhia até chegar ao posto de CEO.

Em 2014, a Harmonia se juntou à Howden, grupo de seguros internacional e, em 2022, a sociedade acabou. Em junho de 2023, quando terminou o período de Non Compete (cláusula contratual de não concorrência), a operação da Conduta Plus começou a ser estruturada para retornar ao mercado em outubro de 2023. Atualmente, já conta com uma carteira de clientes que inclui grandes players dos mercados de tecnologia, papel e celulose, telecom, beleza, joalheria, energia, commodities, agronegócios, alimentos, indústria química e gás, entre outros.