Como o seguro educacional atua no planejamento familiar?

Produto assegura o pagamento de mensalidades escolares diante de imprevistos, como falecimento do segurado – A educação dos filhos é um dos principais anseios dos pais. Nesta época do ano, a atenção está voltada para a renovação das matrículas, compra de materiais e uniformes escolares. Além disso, para quem investe em ensino privado, vale a pena checar se a instituição oferece a possibilidade de aderir ao seguro educacional, este produto pode evitar contratempos em períodos de dificuldade financeira e imprevistos, proporcionando mais tranquilidade.

“Trata-se de um benefício que as instituições de ensino podem oferecer aos alunos e responsáveis, que garante, por exemplo, o pagamento de mensalidades escolares em situações inesperadas, como falecimento do segurado, permitindo a manutenção do padrão dos estudos. Além de evitar que o aluno abandone os estudos por motivos financeiros, ele contribui para a redução da inadimplência”, explica o diretor da Bradesco Vida e Previdência, Bernardo Castello.

O seguro educacional pode ser oferecido por instituições de ensino de nível básico (fundamental e médio) e superior (graduação e pós-graduação). “No caso de adultos que custeiam seus próprios estudos, o produto é uma segurança para situações de perda de renda por desemprego, para assalariados, e por incapacidade física, para autônomos”, acrescenta.

Somado à cobertura das mensalidades, o seguro oferece benefícios adicionais de assistência ao estudante que podem garantir atendimento emergencial no caso de acidente, doença ou intervenção cirúrgica, como remoção inter-hospitalar, transporte para frequência às aulas e aulas em casa, entre outros.

“Mesmo quem possui uma reserva de emergência deve considerar a adesão ao seguro educacional. Ele é um instrumento importante para o planejamento familiar”, complementa Castello.

Para oferecer um produto cada vez mais personalizado e conectado com as necessidades de seus clientes, a Bradesco Vida e Previdência dispõe de sete modalidades diferentes de seguro educacional, que podem contemplar coberturas para morte, invalidez permanente total por acidente e perda de renda de emprego.



Sobre a Bradesco Vida e Previdência

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.

Bernardo Castello, Diretor da Bradesco Vida e Previdência