Com R$ 20 bi em capital segurado, Azos triplica faturamento em 2023

Com apenas dois anos atuando na categoria de seguro de vida individual, a insurtech também alcançou R$20 bilhões em capital segurado e duplicou o número de vidas seguradas – Após um 2023 marcado por investimentos em expansão comercial, a Azos, insurtech que oferece soluções para o seguro de vida, acaba de divulgar os resultados registrados no período. Com apenas dois anos de operação no setor de seguros, a empresa soma mais de cinco mil corretores parceiros e acaba de ultrapassar os R$20 bilhões em capital segurado. Em comparação com o período de janeiro a novembro de 2022, a insurtech triplicou o faturamento anual e atingiu o dobro de vidas seguradas.

“A venda dos nossos primeiros produtos foi em 2021. De lá para cá, conseguimos multiplicar seis vezes o número de apólices de seguro de vida individual. Estamos satisfeitos com o caminho que estamos seguindo”, analisa Rafael Cló, CEO da Azos.

Em agosto deste ano, a empresa lançou uma dashboard, de tecnologia própria, focada em atender as necessidades de assessores de investimentos, plataformas e grandes corretoras de seguros para a comercialização dos produtos Azos. A fase piloto do projeto foi testada por grandes corretoras e escritórios do setor e hoje consolidou parcerias com assessorias como a Invest Smart, que conquistou a posição principal na categoria G20 XP.

Ainda de olho na expansão, a insurtech ampliou a prateleira de produtos individuais com novos seguros para renda por incapacidade temporária (RIT), cirurgias e assistência funeral familiar. “Temos dado passos para oferecer, cada vez mais, soluções que podem ser contratadas de forma independente e o segurado possa utilizar os benefícios também durante a vida. Esses produtos foram construídos a quatro mãos, com base nos feedbacks de nossos corretores parceiros, para que possamos entregar os melhores produtos de seguro individual”, conta Rafael.

O ano também foi para intensificar parceria com os corretores, canal que cresceu 450% em 2023. Segundo a empresa, o aumento do engajamento permitiu a consolidação do programa Azos+ e impulsionou a insurtech a criar seu primeiro evento de premiação presencial, que reuniu dezenas de corretores em São Paulo e Belo Horizonte.

“Esse ano foi de construção de um relacionamento sólido com os corretores. Tiramos do papel a Campanha “Passaporte Azos”, que oferecerá uma viagem exclusiva à África do Sul em 2024, em que viajaremos com os profissionais que atingiram as metas neste ano. Esse projeto será contínuo e, em breve, anunciaremos o destino para 2025 ”, conta Cló. Ainda de acordo com o executivo, a Azos registrou a melhor nota de atendimento do mercado (CSAT), com tempo médio para a primeira resposta de menos de 1 minuto.

Para 2024, Rafael Cló afirma que a empresa irá intensificar os movimentos iniciados este ano, como a ampliação das parcerias com escritórios de investimentos e corretoras. O crescimento da carteira de corretores por todo o país também segue sendo uma prioridade. Em 2023, a empresa deu início aos atendimentos presenciais em oito cidades pelo Brasil – entre elas, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília e Porto Alegre. No próximo ano, o objetivo é consolidar as operações presenciais em todas as regiões do país. “Após um ano de muitas conquistas, estar próximo de nossos parceiros se tornou uma necessidade. Estamos trabalhando para estar cada vez mais próximos dos parceiros, podendo oferecer suporte e experiência diferenciada do mercado, com tecnologia e inovação”, disse Cló.

De acordo com o CEO, o objetivo da Azos para 2024 é se consolidar ainda mais como uma empresa relevante no mercado de seguros pessoais. Para isso, a insurtech espera liderar as iniciativas de Inteligência Artificial no setor. Ainda no primeiro semestre, a Azos deve lançar novas ferramentas proprietárias exclusivas, que já estão em fase de testes.

Sobre a Azos

A Azos é uma insurtech, empresa de tecnologia que atua no segmento de seguros, que oferece apólices de seguro de vida com coberturas que podem chegar a R$ 3 milhões sem a necessidade de exames ou relatórios médicos. Por meio de um sistema de inteligência artificial desenvolvido com tecnologia proprietária, a empresa emite apólices em 30 segundos ou em até um dia útil. Com mais de R$ 100 milhões captados em investimento de alguns dos principais fundos de venture capital do mundo, um deles sendo da resseguradora Munich Re, o primeiro aporte realizado pela companhia alemã em uma insurtech na América Latina, a Azos tem, atualmente, mais de 5 mil corretores parceiros, mais de R$20 bilhões em capital segurado e milhões de reais pagos em sinistros de seguros oferecidos pela empresa.

Rafael Cló, CEO da Azos.