CCPSegNews e Expressive Brands se unem para oferecer um Workshop de Digital Branding dedicado ao Setor de Seguros

O Centro de Capacitação Profissional Seg News (CCPSegNews) e a Expressive Brands, uma agência especializada em estratégias de Digital Branding, anunciaram uma colaboração emocionante para promover eventos e cursos voltados para profissionais do setor de seguros. O primeiro workshop deste programa inovador está agendado para o dia 27 de fevereiro e será ministrado por Alana Tamira, Chief Brand Officer (CBO) da Expressive Brands.

O objetivo primordial dessa parceria é combinar a expertise e a rede de contatos do CCPSegNews no universo dos seguros com a especialização de alto nível da Agência EB. Juntas, as duas entidades buscam oferecer conteúdos altamente relevantes para indivíduos e empresas que atuam no mercado de seguros. Alana Tamira, CBO da Expressive Brands, destacou que o primeiro workshop abordará diversos tópicos essenciais, tais como:

Introdução ao Digital Branding

Princípios Fundamentais do Digital Branding

Compreendendo a Jornada de Compra no Setor de Seguros

Estratégias de Conteúdo

Canais Digitais e Comunicação Multicanal

Quem é Alana Tamira

Alana Tamira é apaixonada por contar histórias e sempre viu em cada peça de roupa uma narrativa que merece ser contada da melhor maneira possível. Sua jornada começou como estilista, onde aprendeu a importância de transmitir mensagens por meio do design. Fundou a marca autoral AYO, alcançando um grande sucesso.

Com o tempo, Alana percebeu que poderia ajudar outras marcas a contar suas histórias e se posicionar no mercado por meio de estratégias de Branding e Mídia Paga. Assim, fundou a Expressive Brands, uma agência focada em transformar marcas em histórias contadas com excelência.

Alana Tamira possui uma pós-graduação em Fashion Marketing and Communication pelo Istituto Europeo di Design e acumula mais de 10 anos de experiência no mercado. Ela está preparada para auxiliar marcas a se destacarem no mercado e alcançarem resultados extraordinários por meio de histórias bem contadas.

Na Expressive Brands, a convicção é de que o sucesso de uma marca está diretamente ligado à maneira como sua história é contada. Por isso, a equipe é formada por profissionais apaixonados por contar histórias e que possuem as habilidades necessárias para desenvolver estratégias de Branding e Mídia Paga que reflitam a essência de cada marca.

Se você busca que sua marca conte uma história única e impactante, pode contar com Alana Tamira e a equipe da Expressive Brands. Eles estão prontos para ajudar a sua marca a se destacar no mercado e alcançar resultados extraordinários através de uma história bem contada.

