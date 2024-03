Café CVG-SP receberá a Susep para debater o Open Insurance

Evento gratuito será realizado no dia 26 de março, no Novotel Jaraguá, e contará com a participação do diretor da Susep, Airton Almeida. A quarta edição do Café CVG-SP, evento itinerante que discute temas relacionados ao seguro de pessoas, será realizada no dia 26 de março, às 8h30, no Novotel Jaraguá. O tema será o Open Insurance e contará com palestra do diretor da Susep, Airton Almeida, e mediação de Nuno David, diretor Estatutário Comercial e Marketing da MAG Seguros.

Para o presidente do CVG-SP, Marcio Batistuti, que também é diretor Comercial da MAG Seguros, o tema Open Insurance ainda suscita dúvidas ao mercado. “O Café CVG-SP será uma grande oportunidade para entendermos melhor o funcionamento do Open Insurance, seus prazos, operacionalização, impactos, benefícios etc., esclarecendo todas as dúvidas diretamente com a Susep. Trata-se de um evento imperdível”, diz.

Trajetória

Airton Almeida foi nomeado diretor da Susep, em janeiro, pelo ministro da Casa Civil. Nos últimos anos, atuou no IRB Brasil RE, nos cargos de vice-presidente de Tecnologia e Facilities e vice-presidente de Relações Institucionais. No setor público, foi subsecretário municipal de Fazenda da cidade do Rio de Janeiro. Airton Almeida possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Metodista Bennett, além de MBA em Gestão Empresarial, com ênfase em Estratégia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Serviço

Café CVG-SP com a Susep

Tema: Open Insurance

Dia: 26 de março, das 8h30 às 10h30

Local: Novotel Jaraguá Conventions, na Rua Martins Fontes, 71, Consolação, São Paulo (SP)

Palestrante convidado: Airton Almeida, diretor da Susep

Mediador: Nuno David, diretor Estatutário Comercial e Marketing da MAG Seguros

Patrocínio: MAG Seguros

Evento gratuito – Vagas limitadas

Inscrições: https://linktr.ee/cvgsp

Airton Almeida, diretor da Susep