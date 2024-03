Bradesco Vida e Previdência anuncia parceria com Mel Fronckowiak para promoção de seguro viagem

Campanha tem como objetivo destacar os atributos do produto e sua importância para uma viagem tranquila – A Bradesco Vida e Previdência anuncia parceria com a apresentadora, atriz e escritora Mel Fronckowiak para promoção do Seguro Viagem, com objetivo de destacar os atributos e benefícios existentes.

Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros, Alexandre Nogueira destaca que é parte da missão da Companhia ampliar a cultura do seguro entre a população e ressalta a relevância da ação. “A parceria do Grupo com a Mel, que é uma referência em viagens, é uma oportunidade para alcançarmos ainda mais pessoas e reforçarmos a importância do seguro viagem, já que esse produto é destinado aos clientes que buscam uma solução para esse período”.

“Por mais planejamento que haja, todos estamos sujeitos a imprevistos, e o seguro viagem traz tranquilidade para situações inesperadas, antes e, principalmente, durante a viagem, seja ela nacional ou internacional”, finaliza Bernardo Castello, diretor da Bradesco Vida e Previdência.

Entre os principais benefícios do seguro viagem, estão:

Cancelamento prévio de viagem: caso precise cancelar a viagem devido a imprevistos, como doença, lesão ou emergência familiar, o seguro pode reembolsar as despesas não reembolsáveis já pagas.

Extravio ou perda de bagagem: se a bagagem for perdida, roubada ou danificada durante a viagem, o seguro pode reembolsar o valor dos itens perdidos ou cobrir as despesas para substituí-los.

Despesas médicas hospitalares: caso necessário, o benefício pode cobrir despesas médicas inesperadas, incluindo atendimento hospitalar, consultas médicas, medicamentos e tratamentos durante a viagem.

Assistência jurídica: se for necessário durante a viagem, o seguro pode fornecer orientação jurídica, o que garante mais segurança para o segurado e sua família.

Translado médico: em caso de doença grave ou lesão durante a viagem que exija um transporte especializado para um hospital ou centro médico mais adequado, o seguro pode cobrir os custos do translado médico.

Regresso sanitário: caso o segurado fique hospitalizado durante a viagem e não possa retornar ao seu país conforme planejado, o seguro pode cobrir as despesas de regresso sanitário, garantindo a repatriação com segurança.

Hospedagem pet: a assistência viagem organizará a hospedagem do seu animal doméstico em hotel para animais ou canil indicado ou mais próximo da sua casa.