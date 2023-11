Bradesco Seguros recebe assessorias na 3ª edição do evento ‘Bare com Você’

de Janeiro. Esta iniciativa tem como propósito fortalecer os laços entre a seguradora, os corretores de seguros e as assessorias, além de apresentar soluções estratégicas e novidades direcionadas aos parceiros.

Durante o evento, Ney Dias, diretor-presidente da Bradesco Auto/RE, destacou a importância das assessorias na identificação de oportunidades e riscos de mercado, transmitindo conhecimento aos corretores, para que possam abordar mais pessoas e conscientizá-las sobre a importância de contratar um seguro. “Nós apoiamos as assessorias e estamos preparados para ampará-los de maneira integral com nossos produtos e serviços”, reforçou o executivo.

Leonardo Freitas, Diretor Comercial da Bradesco Seguros, enfatizou que, para além da venda consciente, “é necessário que os corretores possuam um conhecimento holístico de sua base de clientes. O papel da seguradora também é fornecer informações e facilidades para que os corretores atendam aos clientes da melhor forma possível com esse apoio das assessorias”.

Para compreender melhor as experiências e anseios dos profissionais, o evento incluiu um momento exclusivo chamado “Opinião de Valor”, no qual os profissionais compartilharam suas percepções sobre produtos, sinistros e assistências com as respectivas superintendências da Bradesco Seguros. Essa troca direta de experiências contribuiu para fortalecer ainda mais a colaboração entre a seguradora e seus parceiros de negócios.

Além disso, o encontro contou com um tour pelas principais áreas da Bradesco Auto/RE: Operacional, Produtos, Sinistro e Presidência. Além do diretor-presidente Ney Dias, e do Diretor Comercial Leonardo Freitas, participaram do evento o diretor de produtos Saint’Clair Lima; os Superintendentes Executivos Carlos Oliva, Eduardo Menezes e Duílio Varnier; o Superintendente Marcio Jordão e os gerentes departamentais Leonardo Duque, Vasco Boin Filho e Carlos Rodrigo Silva.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 5,3 bilhões de prêmios em automóveis (jan a set/23) e de R$ 580 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a set/23). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 12,5% (até set/23) em market share de automóveis no mercado e 15,6% (até set/23) de market share em residencial.