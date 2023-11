Bradesco Seguros inicia 43ª Operação Emergencial de Tratamento de Sinistros no Sul

Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram os mais atingidos pelos temporais desde o feriado (15/11) – Os estados da Região Sul do Brasil foram novamente atingidos por fortes temporais. Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estados mais atingidos pelas enchentes e cheias dos rios das regiões. A Bradesco Seguros iniciou uma nova Operação Emergencial de Tratamento de Sinistros no Sul. Até o momento, a 43ª edição da Operação já contabiliza centenas de chamados especiais realizados em 3 dias, com cerca de 90% referente ao seguro residencial.

Aliás, a Região Sul continua registrando o aumento no número de chamados da 41ª Operação Emergencial de Tratamento de Sinistros. Já são mais de 1,4k chamados abertos na seguradora para tratamento de sinistros causados pelos eventos climáticos ocorridos entre 03 e 17 de outubro.

“As cidades do interior do Paraná foram as mais afetadas. Nova Prata do Iguaçu, Dois Vizinhos e Salto do Lontra possuem mais de 100 chamados cada uma. Cascavel e Maringá vem em seguida. Já foram quase R$ 9 milhões em indenizações e estimamos mais uns R$ 7 milhões”, destaca Marcio Jordão, Superintendente de Sinistros da Seguradora. “Estamos quantificando e indenizando os segurados envolvidos nessas tragédias naturais no menor prazo possível”, completa o executivo.

“Enviamos para os estados guinchos e utilitários especiais da Companhia que estão atendendo demandas dos nossos clientes e também ajudam o poder público. Essa mobilização, em caráter especial, será estendida até a normalização do número de sinistros na região”, explica Carlos Oliva, superintendente executivo de Operações da Bradesco Seguros. O executivo ressalta os serviços:

•Deslocamento de veículos especiais da seguradora para dar suporte a clientes afetados e a equipes da Defesa Civil e outras entidades;

•Atendimento excepcional para pedidos de cobertura provisória em telhados de residências, limpeza de imóvel e caçambas;

•Guinchos e veículos 4×4 para remoções mais específicas.

Canais para acionar Assistência:

•Central de Relacionamento: 4004-2757 ou 4004-0237 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 237 0237 e 0800 701 2757 (demais regiões);

•WhatsApp cliente Bradesco Seguros: 4004-2702 (Auto/RE);

•WebApp Auto: solução para clientes e corretores que trabalham em escritório e acessam o WhatsApp Web.

Os estados de RS/SC/PR terão atendimento específico para assuntos relacionados a vendaval, chuva e outros fenômenos naturais extremos. O atendimento para esses estados será tratado como tratamento calamidade que é um tratamento mais rápido e em loco.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 5,3 bilhões de prêmios em automóveis (jan a set/23) e de R$ 580 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a set/23). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 12,5% (até set/23) em market share de automóveis no mercado e 15,6% (até set/23) de market share em residencial.