Bradesco Seguros apresenta produto Auto Frota em nova campanha de posicionamento

A Bradesco Seguros realiza uma nova campanha de posicionamento do produto Auto Frota. A ação – que está sendo trabalhada por canais de distribuição de seguro (e-mail, no portal e redes sociais da Bradesco Seguros) direcionados aos corretores e possíveis clientes – destaca um produto completo, flexível e de fácil contratação, especialmente desenvolvido para atender a diversas necessidades das empresas ou pessoas que possuem dois ou mais veículos.

O cliente tem a opção de contratar a cobertura de cada veículo de acordo com a sua necessidade, ou seja, com ampla flexibilidade. Entre as opções de proteção, estão coberturas para colisão, incêndio, roubo, danos para terceiros (tanto materiais como corporais), com opção de garantia única, extensão de perímetro, acidente pessoal por passageiro, cobertura para carroceria e equipamento, entre outras.

Também tem uma gama de serviços como Assistência Dia e Noite com opções de 200 Km até 1200 Km, e opção de contratação com limitação para pane com custos mais atrativos do que a opção completa; Serviço de Vidros; Lanternas, Faróis e Retrovisores. Uma vantagem exclusiva do Bradesco Seguro Auto Frota é o reboque limitado a 100 km para veículos de passeio e 200 km para veículos de carga, em caso de sinistro, mesmo para clientes que não contrataram o pacote de Assistência Dia e Noite.

“Estamos investindo cada vez mais neste segmento, tanto para clientes como corretores. Recentemente tivemos uma reformulação do cotador deixando-o com um layout mais amigável, o cálculo mais rápido, melhorando a experiência do corretor. E um produto completo e flexível para os clientes. Tudo isso pensando em atender este público e agilizar o dia a dia do corretor”, explica Eduardo Menezes, superintendente executivo de Seguro Auto da Seguradora.

E o cliente também conta com um processo de sinistro rápido e fácil, com despachante gratuito, vistoria por imagem para comodidade do cliente e uma ampla rede de oficinas referenciadas em todo o Brasil. O produto ainda oferece um clube de vantagens com descontos exclusivos (como serviços automotivos, por exemplo), proporcionando ainda mais benefícios para os segurados.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 7 bilhões de prêmios em automóveis (jan a dez/23) e de R$ 791 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a dez/23). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 12,5% (até dez/23) em market share de automóveis no mercado e 15,5% (até dez/23) de market share em residencial.