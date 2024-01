Bradesco Seguros abre operações emergenciais no Rio de Janeiro e na Região Sul

Segundo Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul pode afetar toda a região Sudeste – A Bradesco Seguros está realizando uma nova fase da Operação Emergencial para Tratamento de Sinistros, devido às consequências das chuvas e ciclone extratropical que assolaram os Estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina nos últimos dias. As cidades com mais ocorrências são Porto Alegre, Canoas e Gravataí (todas no RS). Os estados da Região Sul seguem em estado de alerta pelos próximos dias, com possibilidade de novos temporais. Segundo Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul pode afetar toda a região Sudeste.

“Estamos implementando procedimentos especiais para facilitar a remoção eficiente dos veículos afetados, juntamente com uma vistoria ágil, com o objetivo de determinar a viabilidade de reparo dos automóveis e acelerar a análise do processo”, declara Márcio Jordão, superintendente de sinistros da seguradora.

O segurado do produto automóvel tem garantia plena em casos de intempéries, como chuva, vento ou queda de árvore sobre o veículo. Isso está no pacote básico de coberturas. Já nos segmentos Residencial, Empresarial e Equipamentos, a cobertura básica inclui proteção contra incêndio, queda de raio e explosão.

No entanto, é possível proteger a residência de outros riscos (com coberturas contratas conforme a necessidade de cada cliente), entre eles, desmoronamento, vendaval, alagamento e inundação, danos elétricos entre outros serviços.

Canais para acionar a Assistência Dia e Noite:

· Central de Relacionamento – 4004-2757 (cliente) e 4004-2780 (corretor)

· WhatsApp Cliente Bradesco Seguros (Auto e RE) – 4004-2702

· WebApp Auto

Canais para realizar a abertura de sinistro:

· Portal de Negócios

· Site do Segurado

· Central de Relacionamento – 4004-2757 (cliente) e 4004-2780 (corretor)

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 5,3 bilhões de prêmios em automóveis (jan a set/23) e de R$ 580 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a set/23). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 12,5% (até set/23) em market share de automóveis no mercado e 15,6% (até set/23) de market share em residencial.