Bradesco Saúde ressalta a importância da prevenção com a nova campanha “Quero Mais Saúde”, com trilha sonora de Rita Lee

Ação, que conta com a jornalista e apresentadora Patrícia Poeta, reforça a mensagem de um olhar voltado para o cuidado prévio com a saúde

Confira o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=rHZUnGI0on4

A Bradesco Saúde acaba de lançar sua mais recente campanha, intitulada de “Quero Mais Saúde”. A nova ação da marca, também protagonizada pela apresentadora Patrícia Poeta, tem como grande destaque a trilha sonora, com o sucesso “Saúde”, de Rita Lee. A campanha reforça a importância de cuidar da saúde de maneira preventiva e como a população vem mudando sua mentalidade, cada vez mais atenta ao bem-estar e aos cuidados prévios. Desta forma, a ação destaca, ainda, os diferenciais e benefícios dos planos da Bradesco Saúde para ajudar as pessoas para alcançarem uma vida saudável, como os programas Meu Doutor e Juntos Pela Saúde, além do Clube+Saúde, plataforma que oferece vantagens exclusivas em produtos e serviços de saúde e bem-estar.

“A prevenção e promoção do bem-estar são fundamentais para a Bradesco Saúde quando o assunto é saúde dos seus beneficiários. A campanha reflete esses princípios ao destacar como ter um plano Bradesco Saúde proporciona tranquilidade tanto para indivíduos quanto para empresas, apoiado pelos programas da companhia. O filme, em especial, traz essa mensagem de forma muito positiva, com a música vibrante da Rita Lee, uma trilha de celebração da saúde, que transcende gerações e faz parte da memória afetiva dos brasileiros”, comenta Ana Claudia Frighetto Gonzalez, superintendente de marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Assinada pela agência AlmapBBDO, a campanha contempla vários conteúdos a serem exibidos nas TVs aberta e fechada, além de ações para mídia exterior, veículos impressos, rádio, mídia digital e redes sociais. A SUBA foi responsável pela gestão artística envolvendo a participação de Patrícia Poeta e uso da canção de Rita Lee.