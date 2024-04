Bradesco Saúde promove evolução na experiência do corretor e torna grade de planos mais competitiva

Forma inovadora de apresentação dos produtos durante a cotação e nova modalidade de reembolso estão entre as principais novidades – A Bradesco Saúde lança um conjunto de novidades que promovem importantes avanços na jornada do corretor, com foco no potencial de vendas dos seus planos de saúde, principalmente no segmento SPG, voltado a pequenas e médias empresas (PME). Reunidas na campanha “Bradesco Saúde. Evoluindo com você. Sempre”, as ações foram apresentadas aos corretores em uma live com a diretoria da operadora, para cerca de 5 mil corretores.

Entre as novidades anunciadas, destaque para o novo recomendador de planos SPG, que facilita o processo de vendas, com uma nova forma de apresentar os produtos e comparar, em uma mesma tela, suas características, como rede, reembolso, coberturas e diferenciais. E, também, para a nova modalidade de produtos com Reembolso Específico, disponível para novas vendas, e que torna os planos mais competitivos, com foco no atendimento na rede referenciada e possibilidade de reembolso para livre escolha de profissionais em consultas médicas e honorários médicos de paciente internado, nos limites contratuais.

Outra funcionalidade que chega para ajudar o corretor em novas vendas é um novo serviço do Canal de Apoio ao Corretor (CAC), referente à implantação de apólices SPG, permitindo esclarecer dúvidas sobre esses processos nas apólices de 3 a 199 pessoas.

“Estamos em uma constante evolução na experiência do corretor, ouvindo os nossos parceiros para proporcionar a eles uma jornada cada vez mais produtiva. Entregas como o novo recomendador de planos SPG e os aprimoramentos do CAC surgiram de necessidades identificadas nas nossas interações com os corretores. Já a nova modalidade de reembolso específico contribui para tornar nosso portfólio ainda mais competitivo e adequado ao mercado”, comenta Flávio Bitter, diretor-gerente da Bradesco Saúde.

Conheça mais sobre cada uma das iniciativas:

Recomendador de planos SPG

A evolução da ferramenta de cotação estabelece uma mudança de paradigma na experiência do corretor em relação à usabilidade do sistema Emissão Expressa SPG na etapa da cotação.

A ferramenta otimiza a apresentação dos produtos da Bradesco Saúde em uma única tela, com visual intuitivo e navegação amigável. A recomendação de planos é feita de acordo com o perfil da empresa-cliente, em poucos minutos, e apoia o corretor com informações relevantes para ajudar na tomada de decisão de compra.

Como fazer uma cotação no novo recomendador de planos

Para realizar uma cotação utilizando a nova ferramenta, o corretor deve percorrer o seguinte caminho no

Portal de Negócios:

Painel Saúde > Emissão Expressa SPG > Ações > Iniciar nova cotação.

Nova modalidade de Reembolso Específico e outras alterações

Já o novo modelo de reembolso torna os planos mais competitivos para os clientes, o que favorece as estratégias comerciais dos corretores. Disponível para os planos Bradesco Saúde – exceto os produtos Nacional Plus e Premium – a nova modalidade cobre o reembolso de consultas médicas e honorários médicos de paciente internado, de acordo com situações e limites previstos em contrato. Também foram adotadas alterações nos múltiplos de reembolso e nas coberturas extra rol.

“Este novo modelo aprimora a nossa solução ao mercado, pois foi pensado levando em conta o comportamento do nosso segurado no uso do plano, considerando as suas principais necessidades. Ele segue tendo a possibilidade de reembolso para os itens que são mais solicitados e que mais fazem a diferença no seu dia a dia, que são as consultas e os honorários médicos nas internações. E para os exames, continua contando com a qualificada rede referenciada da Bradesco Saúde, que se destaca pelas opções de prestadores reconhecidos pela excelência”, ressalta Bitter.

Canal de Apoio ao Corretor (CAC) na implantação de apólices de 3 a 199 pessoas

A terceira novidade é o lançamento do serviço de esclarecimento de dúvidas sobre o processo de implantação SPG entre os temas abordados pelo Canal de Apoio ao Corretor, o CAC.

O canal passa a atender dúvidas em relação a pendências técnicas de processos criados no Emissão Expressa SPG. Também está apto a ajudar o corretor sobre processos recém-implantados, além de auxiliar nos ajustes no cadastro de beneficiários

O corretor deve acessar o CAC pela aba “Saúde” do Portal de Negócios, clicando em seguida no balão vermelho “Ajuda” e, na sequência, na opção “Canal de Apoio ao Corretor (CAC)”.

Sobre o Grupo Bradesco Saúde

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Hoje atendendo a cerca de 3,9 milhões de beneficiários, e presente em aproximadamente 1,4 mil municípios do país, a Bradesco Saúde e sua controlada Mediservice contam com ampla rede médica referenciada composta por mais de 40 mil prestadores médico-hospitalares, mais de 3,1 mil hospitais e mais de 10,2 mil serviços de diagnósticos e análises laboratoriais.

Flávio Bitter, diretor-gerente da Bradesco Saúde.