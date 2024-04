Bradesco Saúde incentiva vacinação contra a gripe

Ação, que faz parte do programa Juntos Pela Saúde, é voltada a empresas clientes da Bradesco Saúde e Mediservice – Além das alterações no clima, a chegada do outono é tradicionalmente marcada pelo aumento dos casos de gripe no país, em decorrência das temperaturas mais baixas e do ar seco que caracterizam a estação. Para ajudar as empresas a proteger seus funcionários das doenças respiratórias, a Bradesco Saúde promove nesta época do ano a Campanha de Vacinação contra a Influenza.

A ação é voltada a clientes corporativos e faz parte do Juntos Pela Saúde, programa de promoção da saúde e do bem-estar desenvolvido pela operadora. A vacina aplicada é a tetravalente monodose, com cobertura para quatro cepas do vírus Influenza.

“Nosso objetivo é promover a saúde de forma preventiva, protegendo as pessoas dos efeitos da gripe. É importante que todos estejam atentos à importância da vacina para essa prevenção”, destaca Maria Beatriz Padilha, superintendente executiva da Bradesco Saúde.

As empresas podem aderir por meio dos canais de relacionamento corporativo ou diretamente com a equipe do programa Juntos Pela Saúde. A vacinação dos funcionários pode ser realizada na própria empresa cliente ou em laboratórios parceiros.

Sobre o Grupo Bradesco Saúde

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Hoje atendendo a cerca de 3,9 milhões de beneficiários, e presente em aproximadamente 1,4 mil municípios do país, a Bradesco Saúde e sua controlada Mediservice contam com ampla rede médica referenciada composta por mais de 40 mil prestadores médico-hospitalares, mais de 3,1 mil hospitais e mais de 10,2 mil serviços de diagnósticos e análises laboratoriais.

Maria Beatriz Padilha, superintendente executiva da Bradesco Saúde.