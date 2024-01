Bradesco Capitalização estreia vídeo do Clube Max Pontos

Estrelado pelo mascote Max, animação em 3D destaca condições exclusivas oferecidas pelo título de capitalização

Confira o filme: https://www.youtube.com/watch?v=1IBusS3qM84

O primeiro vídeo promocional do produto Clube Max Pontos Bradesco acaba de ser lançado detalhando todas as suas vantagens e benefícios para os consumidores. Na campanha publicitária, o mascote Max traz, de forma simples e explicativa, como os clientes podem guardar dinheiro e concorrer a prêmios toda semana.

“Esta ação reforça os diferenciais do Clube Max Pontos Bradesco, que possibilita o cliente escolher o quanto e como quer guardar dinheiro, participando de sorteios semanais de até R$ 625 mil e com o valor de resgate e/ou sorteio pode adquirir pontos Livelo com condições exclusivas. Os pontos não expiram e podem ser trocados por serviços, viagens, hospedagens e muito mais”, explica o superintendente executivo da Bradesco Capitalização Douglas Duran.

Segundo Marcelino Cruz, diretor executivo de desenvolvimento de negócios B2B da Livelo, a parceria traz mais uma oportunidade para as pessoas viverem melhor com pontos. “A Livelo quer estar presente no dia a dia das pessoas, trazendo mais vantagens, benefícios e ajudando os consumidores a otimizarem os gastos rotineiros. Através dessa iniciativa é possível guardar dinheiro, comprar pontos com condições especiais e trocar o saldo por produtos, viagens, experiências e até cashback”, finaliza.

A aquisição do Clube Max Pontos Bradesco pode ser feita pelo App, Internet Banking, Máquinas de Autoatendimento, Fone Fácil e agências Bradesco.

O vídeo da campanha está sendo divulgado nas mídias digitais e pode ser acessado aqui. Todo o processo criativo foi assinado pela agência AlmapBBDO.

Sobre a Bradesco Capitalização:

A Bradesco Capitalização, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há cerca quatro décadas seguindo uma política baseada na fidelização de clientes, qualidade no atendimento e oferta de produtos.

Sobre a Livelo

A Livelo é a maior empresa de recompensas do Brasil. Com sete anos de mercado, já possui mais de 43 milhões de clientes e centenas de empresas parceiras em seu site e app para acúmulo de pontos com compras online e resgate de produtos, serviços e viagens. Em 2022, lançou o produto que permite o pagamento de compras usando pontos através da tecnologia Pix, além do Shopping Livelo, plataforma de marketplace onde os consumidores optam por pagar por produtos com pontos, dinheiro ou pontos + dinheiro no site ou aplicativo da marca. Na frente B2B, oferece soluções que auxiliam companhias de qualquer setor a potencializar seus negócios, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais.

Saiba mais sobre a Livelo aqui: https://www.livelo.com.br/