Banco BV firma parceria para oferecer aos seus clientes de atacado uma solução completa em Seguros

Com o negócio, o banco passa a oferecer aos clientes Corporate soluções de ponta a ponta para a proteção de seus negócios e operações em seguros – O banco BV, uma das maiores instituições financeiras do Brasil, anuncia uma parceria estratégica com a Lockton, a maior corretora de seguros privada do mundo, para ampliar seu portfólio de produtos de riscos corporativos destinados aos clientes do segmento de atacado. Com essa colaboração, o BV passa a oferecer um portfólio completo de seguros para a proteção de negócios e operações de seus clientes.

“Esse movimento fortalece a atuação do banco no segmento de atacado, possibilitando uma aproximação maior com os clientes através de uma oferta mais robusta de produtos. As empresas atendidas pelo BV terão acesso a um portfólio completo que abrange soluções em crédito, riscos cibernéticos, climáticos e agrícolas, proteção para cadeia logística, seguros patrimoniais, entre outros, além da possibilidade de Due Diligence de seguros, inclusive para fusões e aquisições”, explica Rogério Monori, diretor executivo de atacado do banco BV.

Além disso, a parceria com a Lockton contribuirá com estruturas de seguros que cobrem parte dos riscos assumidos pelo BV em suas operações, proporcionando mais segurança nas transações e possibilitando a exploração de novos setores para concessão de crédito.

“Estamos entrando agora no segmento de seguros para o atacado e devemos ampliar nossa cobertura gradualmente, trazendo as melhores soluções para nossos clientes. Como um banco relacional cada vez mais próximo do cliente, é importante que tenhamos uma atuação diversificada e alinhada às necessidades individuais e às oportunidades do mercado,” comenta Daniel Monteiro, diretor de Seguros, Conta e Cartão do banco BV.

José Otavio Sampaio, CEO da Lockton Brasil, destaca: “Estamos orgulhosos em firmar esta parceria com uma instituição tão importante no mercado brasileiro e ter a oportunidade de apoiar, com toda nossa expertise, a estratégia em seguros corporativos do BV.”

Sobre o banco BV

O banco BV é uma das maiores instituições financeiras do país em carteira de crédito e atua nos segmentos de Varejo e Corporate & Investment Banking. Em sua estratégia de negócios, reúne a solidez dos bancos tradicionais com o mindset dos digitais. O BV é especialista em crédito, líder no financiamento de veículos leves usados, painéis solares residenciais e empréstimos com garantia de veículos, além de ser a primeira instituição a neutralizar a emissão de CO2 dos automóveis que financia. Por meio do ecossistema BVx, o banco consolida todas as iniciativas de inovação e parcerias digitais. O banco BV definiu seus compromissos com os pilares ambientais, sociais e de governança no documento público “Compromissos para um futuro mais leve 2030”.