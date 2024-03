AVLA lança Seguro Engenharia no Brasil

Produto exclusivo garante a cobertura de diversos tipos de obra, mais eficiência na subscrição, emissão das apólices e atendimento personalizado – A AVLA, grupo assegurador chileno especializado em produtos para o setor B2B, acaba de lançar com exclusividade o Seguro Engenharia. A modalidade tem como objetivo garantir a cobertura de riscos associados a projetos de construção, instalação e montagem, além do limite máximo de indenização personalizada. Segundo dados da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) houve um crescimento de mais de 30% no valor do prêmio emitido entre 2018 e 2022. Além disso, a região com mais casos de acidentes na construção civil é o Sudeste (62,2%), seguido do Sul (16,1%) e Nordeste (10,4%) e os estados com maior crescimento médio dos prêmios é São Paulo (42%) e Rio de Janeiro (11%).

Entre os benefícios e vantagens, estão: subscrição e atendimento customizado; parcelamento da proposta sem juros; mais eficiência na subscrição e emissão das apólices; central de atendimento de Sinistro 24h; entre outros. Com isso, a seguradora garante tranquilidade na compensação do contratante e beneficiários por qualquer prejuízo nos locais de riscos que constam no documento, cobertura de possíveis danos a terceiros, além de oferecer uma gama de produtos com alta correlação (Garantia, Engenharia, Property, Seguro de Crédito).

O Seguro Engenharia da AVLA cobre obras verticais e horizontais (edifícios residenciais, comerciais, shoppings, complexos esportivos, galpões industriais, escolas, igrejas, entre outros); obras civis (infraestrutura); e obras que sofra com danos causados por água, como píeres, molhes, quebra-mar, cais, entre outros.

“O produto de Riscos de Engenharia na AVLA vem com a missão de proporcionar soluções e condições tecnicamente diferenciadas ao segurado, visando garantir maior segurança ao seu patrimônio em casos de sinistro. Estamos comprometidos em oferecer benefícios e condições especiais para obras certificadas quanto à sustentabilidade, sempre considerando os melhores padrões de segurança, organização e práticas de melhoria ambiental em benefício da sociedade”, afirma Fhabio Campos, especialista de Subscrição Seguro de Engenharia.

Sobre a AVLA:

Entre os 5 maiores grupos seguradores de linhas financeiras da América Latina, a AVLA opera no Chile, Peru, México e Brasil, se tornando líder de mercado em apenas 4 anos. Com o suporte de investidores de impacto como DEG, Altra Capital e Creation Investments, anunciou sua chegada ao Brasil e México em 2021.

Site: https://www.avla.com/br