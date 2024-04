Aon expande sua presença no Brasil com novo escritório em Campinas

A Aon plc (NYSE: AON), empresa líder global em serviços profissionais, inaugurou na última quinta-feira (18) seu novo escritório em Campinas, no interior de São Paulo, marcando mais um passo significativo na ampliação de suas operações no Brasil. O escritório está localizado na Rua Odila Maia Rocha Brito, 527, no 10° andar, sala 102, no bairro Nova Campinas.

“Este é mais um marco importante em nossa estratégia de expansão e demonstra nosso compromisso em alcançar e servir cada vez melhor nossos clientes” afirma Jose Luis Plana, CEO da Aon no Brasil. “Seguimos dedicados a oferecer soluções inovadoras na gestão de riscos e capital humano a empresas da região, promovendo clareza e confiança para que tomem as melhores decisões para seus negócios.”

Desenhado de acordo com os princípios de sustentabilidade e inovação, o espaço reflete os compromissos ambientais, sociais e de governança (ESG) e foi planejado para fomentar um ambiente de trabalho colaborativo e produtivo entre colegas Aon, clientes e parceiros locais. “A nova localização em Campinas nos permite fortalecer ainda mais nossas relações e apoio aos clientes no interior de São Paulo, uma região de vital importância econômica e comercial para o país”, complementa o executivo.

Este lançamento vem na sequência das recentes inaugurações de escritórios em Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba, reforçando a presença da companhia para além dos tradicionais centros de Rio de Janeiro e São Paulo.

