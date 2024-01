Aon é reconhecida como Top Employer pelo segundo ano consecutivo

Além da certificação no Brasil, companhia também obteve o selo “Top Employer América Latina 2024” – A Aon plc (NYSE: AON), empresa líder global em serviços profissionais, foi reconhecida como “Top Employer 2024” no Brasil pelo Top Employers Institute, autoridade internacional que avalia a aplicação das melhores práticas em recursos humanos e apoia a capacidade das empresas em atrair e reter os melhores talentos para a geração de valor, colocando-os a serviço de seus clientes.

A certificação avalia e analisa detalhadamente a implementação de políticas de recursos humanos nas organizações, baseando-se em seis aspectos divididos em 20 temas diferentes, como: estratégia de pessoas, ambiente de trabalho, aquisição de talentos, aprendizagem, bem-estar, diversidade e inclusão e muito mais. As práticas aplicadas pelas empresas junto aos seus colaboradores são avaliadas sob a premissa de garantir que as pessoas se desenvolvam tanto no âmbito profissional, quanto pessoal.

Além do Brasil, o certificado também foi conquistado por outras três operações da Aon na América Latina: Argentina, Colômbia e México, concedendo à empresa o selo “Top Employer América Latina 2024” e tornando-a a única organização do mercado segurador com tal reconhecimento.

“Esta conquista demonstra nosso compromisso como empresa e reflete nossos valores, onde as pessoas são nosso principal ativo. Na Aon somos apaixonados em apoiar o sucesso de nossos colegas e garantir que cada colaborador tenha visão de suas oportunidades, bem como receba o apoio necessário para atingir todo o seu potencial profissional e pessoal”, destaca Adriana Zanni, vice-presidente de Recursos Humanos da Aon para a América Latina.

Obter a certificação Top Employer reforça o objetivo da companhia em alcançar um ambiente de trabalho cada vez melhor, que se manifeste na excelência de políticas e práticas de gestão de pessoas. “Na Aon existimos para dar forma às melhores decisões, para proteger e enriquecer a vida das pessoas em todo o mundo. Este é o nosso propósito e o que traz sentido ao que fazemos. Os colegas que trabalham na Aon são a medula espinhal na criação destes valores para nossa empresa. Esta certificação reconhece o que promovemos em nossa organização: uma força de trabalho diversa e resiliente, que nos permitirá seguir na liderança. Estou muito orgulhoso da contribuição de cada um de nossos colegas no Brasil para este reconhecimento”, comentou Jose Luis Plana, head da Aon no Brasil.

O programa Top Employers Institute, estabelecido em 1991, certificou e reconheceu até o momento 2200 empresas em 122 países, impactando positivamente a vida de mais de 9 milhões de colaboradores em todo o mundo. Seus principais objetivos são certificar, comparar com outros excelentes empregadores e conectar Top Employers em todo o mundo.

Sobre a Aon

Aon plc (NYSE: AON) existe para dar melhor forma às decisões – para proteger e enriquecer a vida das pessoas em todo o mundo. Nossa equipe fornece aos nossos clientes, em mais de 120 países e territórios, consultoria e soluções que lhes dão clareza e confiança para tomar as melhores decisões para proteger e expandir seus negócios.

(Fonte: Assessoria de Imprensa – FSB)