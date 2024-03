Alper Seguros apresenta crescimento consistente em balanço de resultado do 4º TRI de 2023

A Alper Seguros anunciou nesta terça-feira (26) seus resultados referentes ao 4º trimestre de 2023, revelando significativo desempenho operacional, performance e eficácia na estratégia de crescimento orgânico e inorgânico. Os números divulgados demonstram aumento expressivo de 32% na receita líquida, com recorde de R$93,9 milhões, se comparado ao mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, a receita totalizou R$319 milhões e crescimento anual de 31,3%.

Marcos Aurélio Couto, CEO da Alper, celebra que, mesmo diante de um ano desafiador como 2023, a empresa alcançou grandes números tanto na receita líquida trimestral quanto na anual. “Estamos felizes em compartilhar nosso excelente resultado. Este crescimento notável é fruto de uma estratégia consolidada de forte crescimento orgânico e através de fusões e aquisições, que nos permitiu desenvolver um portfólio abrangente de soluções e seguros”. Durante a call de resultados com investidores, explica ainda que a diversificação de portfólio conquistada pela Alper trouxe expertise em multiprodutos e crescimento acelerado da empresa no mercado, sem comprometer a rentabilidade.

Outro destaque significativo apresentado aos investidores é o EBITDA Ajustado. Com grandes incorporações das corretoras Ágis e TRR, e mais recentemente, da MettaSeg no início de 2024, o indicador manteve trajetória crescente em 2023, alcançando R$68,3 milhões, um aumento de 29,8% em relação ao ano anterior, e espera continuar em crescimento ascendente neste ano. As aquisições não apenas reforçaram a posição da empresa como consolidadora do mercado, mas também expandiram sua presença nacional e diversificaram seu portfólio de serviços, especialmente no segmento de transportes.

A Alper também registrou um sólido crescimento orgânico: 13,3% durante o ano – fruto do comprometimento e do trabalho árduo de sua equipe de alta performance, juntamente com o reconhecimento crescente da qualidade de seus serviços pelo mercado. O sucesso alcançado nos últimos anos culminou na entrada de um novo acionista no final de 2023, quando um veículo gerido pela Warburg Pincus adquiriu o controle da empresa por meio de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA), reforçando sua posição como líder no setor de seguros.

Couto destaca que o resultado favorável que fecha 2023 representa um grande avanço na companhia na busca por oportunidades de crescimento e oferta de valor aos seus acionistas e clientes. “Temos orgulho do que construímos até aqui, chegamos a mais de mil colaboradores, 19 escritórios espalhados pelo Brasil e mais de 15 mil empresas clientes, e temos certeza que o sentimento de crescimento seguirá e será representado em números ao longo de 2024”, afirma.

A unidade de Benefícios e Previdência foi responsável no quarto trimestre de 2023 por 40,7% da receita líquida da companhia, um avanço de 48,8% em comparação com o mesmo período de 2022. No acumulado de 2023, a unidade apresenta um crescimento de 28,9% atingindo R$131,4 milhões de receita. Já o maior crescimento entre anos está na unidade de Resseguros e Specialty com aumento de 97,4% da receita líquida. O bom resultado é fruto da performance orgânica do excelente resultado da Good Winds, empresa adquirida no final de 2022.

Outros destaques foram o segmento de Risco Corporativo e Transportes, que cresceram 12,4% e 37,4%, respectivamente, em relação ao ano anterior. Cada unidade somou uma receita líquida de R$ 16,9 milhões e R$ 12,2 milhões no quarto trimestre, respectivamente, fechando o acumulado de 2023 com crescimento de 39,7% e 21,9%.

