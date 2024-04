Allianz Seguros sorteia ingressos para o show do Andrea Bocelli no Brasil

Serão distribuídos 20 pares de ingressos para uma das apresentações do tenor italiano no Allianz Parque – A Allianz Seguros lança a campanha “Bora pro Show Andrea Bocelli”, que sorteará 20 pares de ingressos para a apresentação de Andrea Bocelli no Brasil. O tenor, compositor e produtor musical italiano chega ao país em maio, para dois shows no Allianz Parque.

A promoção é válida até as 23h30 do dia 25 de abril para clientes Allianz Seguros que possuem apólices vigentes durante o período de participação nos produtos de Acidentes Individual, Agrícola Cultivo, Agrícola Equipamentos, Automóvel, Caminhão, Empresa PME, Moto, Riscos Diversos Equipamentos, Residência e Vida Individual. Os segurados concorrem, no setor de cadeira inferior, a ingressos para o show do dia 26 de maio e devem realizar a inscrição no site da promoção e cadastrar o seguro Allianz do qual são clientes. Cada cliente receberá um número da sorte por seguro cadastrado (limitado a três apólices por pessoa). Se você é cliente da Allianz em mais de um seguro, as suas chances de ser sorteado aumentam!

Os clientes interessados em participar da campanha podem consultar o regulamento completo neste link. O sorteio será realizado no dia 27 de abril.

Andrea Bocelli no Brasil

Andrea Bocelli retorna ao Brasil depois de cinco anos. Em setembro de 2018, o tenor se apresentou em Brasília, Porto Alegre e São Paulo. Agora, o artista volta ao país para a realização de shows em Belo Horizonte, Brasília e São Paulo.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há mais de 115 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 63 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 25 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital. A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.