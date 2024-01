Alice apresenta nova campanha de prêmios para corretores em live nesta segunda-feira, 15/01, às 15h

A Alice, plano de saúde para empresas que também faz a gestão proativa da saúde de seus membros, realizará uma live no dia 15/01 para apresentar uma nova campanha de incentivo para corretores. A iniciativa vai ser generosa no pagamento por vida para o corretor que vender Alice e vai distribuir dois prêmios de cinco dígitos ao final da campanha.

“Lançamos oficialmente nossa operação de corretores em setembro e estamos impressionados com a velocidade que o canal responde. Chegou a hora de darmos mais um passo e lançarmos a maior campanha de vendas que já fizemos. Recomendo que todo corretor venha conhecer em primeira mão os detalhes dessa campanha que será um marco no setor”, afirma André Leite, head comercial da Alice.

Todos os detalhes e regras da campanha serão apresentados na live:

Data: 15/01/2024

Horário: 15 horas

Onde assistir: Youtube da Alice

SOBRE A ALICE

Alice é um plano de saúde para empresas que também faz a gestão proativa da saúde de seus membros. Fundada por André Florence, Guilherme Azevedo e Matheus Moraes, e lançada ao mercado em junho de 2020, tem por missão tornar o mundo mais saudável. Em maio de 2023, a Alice adquiriu a carteira de clientes da QSaúde e se consolidou como a maior healthtech da América Latina, com aproximadamente R$ 1 bilhão de capital levantado, receita anual projetada em R$ 250 milhões para 2023 e 27 mil membros. Entre os principais fundos que investem na Alice estão Allen & Company LLC, Canary, Endeavor Catalyst, Globo Ventures, G Squared, Kaszek, Maya Capital, StepStone Group, SoftBank Latin America Fund (SBLA), ThornTree Capital Partners. Mais informações em: www.alice.com.br