Akad planeja jornada de dados e inteligência artificial no RH com nova Head de Gente e Gestão

Seguradora digital anuncia a chegada de Carolina Lima, ex-consultora de empresas do Vale do Silício que se notabilizou pelo uso de Big Data no processo de gestão de pessoas – A Akad Seguros, seguradora digital investida pela GP Investimentos, acaba de nomear Carolina Lima como nova Head de Gente e Gestão. Referência do chamado RH Estratégico, a nova executiva chega para otimizar os processos e decisões da área com uso de tecnologia, dados e indicadores. A intenção é ter no RH um ponto estratégico para desenvolver e captar talentos compatíveis com a cultura de inovação da seguradora, que vem se notabilizando no mercado com o desenvolvimento de produtos e soluções de atendimento baseados em inteligência artificial.

Carolina tem um MBA pela Universidade de Brigham Young, nos Estados Unidos, referência nos estudos em recursos humanos. Ainda nos Estados Unidos, começou a absorver experiência em empresas com foco em inovação e modelos de negócio disruptivos. Participou do pilar de “People Transformation” da PricewaterhouseCoopers (PwC), atuando no hub de São Francisco, na California, onde prestou consultoria para empresas do Vale do Silício, como Apple, Facebook e Symantec.

Teve passagem ainda pela Johnson & Johnson, onde atuou como HR Business Partner nos setores de Bens de Consumo e Farmacêutico. Foram quase 4 anos acumulando experiência em processos padrões de gestão de performance, design organizacional e sucessão. “Peguei o boom do RH estratégico nos Estados Unidos”, conta Carolina. “Incorporei essa cultura de questionar o status quo, tomar decisões orientadas por dados e contribuir com inovações por onde passo”, diz.

A nova executiva da Akad destacou-se mais recentemente na empresa de automação de Marketing e CRM, RD Station, liderando as iniciativas de gestão de performance e de talentos e participando ativamente de projetos de inovação com o uso de dados e algoritmos para apontar os fatores mais determinantes de engajamento e produtividade dentro da organização.

“Impulsionar talentos e fomentar uma cultura de inovação é desafiador, mas também necessário e muito empolgante”, diz Carolina. “A escolha de me juntar ao time da Akad foi baseada no potencial da indústria, unindo necessidade de mercado com muita inovação tecnológica e foco total no sucesso do cliente”, destaca a nova executiva da seguradora.

SOBRE A AKAD SEGUROS

A Akad Seguros é uma das cinco maiores seguradoras do Brasil em Transportes e líder em Responsabilidade Civil Profissional. Opera ainda com Riscos Patrimoniais e Linhas Financeiras, além de oferecer proteção para ciclistas e prestadores de serviços, sendo reconhecida como referência no mercado quando o assunto é agregar tecnologia e inovação aos produtos e na operação. Para saber mais, acesse: www.akadseguros.com.br.

