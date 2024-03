Akad celebra Dia Internacional da Mulher com pedal para profissionais de seguros

Em parceria com o CESB, o evento Mulheres Seguras difundiu valores de sustentabilidade, mobilidade e representatividade no mercado de seguros – A Akad Seguros celebrou o Dia Internacional da Mulher em grande estilo com o Mulheres Seguras, pedal organizado em parceria com o Clube das Executivas de Seguros de Brasília (CESB). Mais de 130 profissionais do mercado de seguros e seus familiares se reuniram no estacionamento do Shopping Parque da Cidade no último domingo (10/03) para um encontro que promoveu pedaladas, caminhadas e recreação para mulheres e crianças.

Segundo Cintia Santos, analista de estratégias comerciais, o evento se destacou como uma oportunidade de criar um ambiente familiar de saúde e bem-estar para as mulheres. Akad e CESB prepararam em uma programação diversificada, com atividades pensadas para divertir e integrar. A ação foi pensada ainda para difundir princípios de sustentabilidade e mobilidade, considerados fundamentais para a seguradora.

“Foi um momento único para networking, com interação entre lojistas de bikes e corretores, promoção da saúde e apoio à igualdade de gênero, valores que cultivamos em prol de um ambiente mais inclusivo e colaborativo na indústria seguradora”, declarou a executiva. “Temos orgulho em marcar presença em iniciativas como essa, que fortalecem os laços e a representatividade feminina no segmento”, reforçou.

Pioneira no Brasil em produtos digitais de proteção para bikes, a Akad se destaca como a primeira seguradora do mercado a oferecer uma apólice totalmente desenhada para mulheres. Os descontos do seguro podem chegar a 15%.

