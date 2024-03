AECOR-RJ participa do programa “Tá Seguro”, podcast do InfoMoney

O tema do programa foi o seguro educacional, que Pedro Paulo Pinho Borba, corretor de seguros especializado no segmento e representante da Associação Estadual dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (AECOR-RJ), chamou de “joia do mercado de seguro”, pela sua importância ao garantir os estudos do beneficiário em caso de falecimento dos pais ou responsáveis. “Falar desse produto é falar da proteção do aluno no decorrer da vida dele”, disse. Importância demonstrada pelo depoimento da estudante Vitória Abreu de Souza, presente no programa, e beneficiária do seguro educacional.

Pedro Paulo também estabeleceu as diferenças entre o seguro educacional e o seguro escolar, as formas de contratação e as coberturas. “Estudos de 2021 revelam que 4 milhões de estudantes entre 6 e 34 anos abandonaram os estudos naquele ano, representando 8,4% da evasão escolar. Estimativas apontam que 87% das instituições de ensino não tem seguro. São mais de 30 mil escolas com cerca de 8 milhões e 300 mil alunos. Um número muito expressivo, onde precisamos fazer chegar a informação da necessidade e da importância desse seguro, porque atua na educação o que atinge todos nós”, acrescentou o corretor de seguros.

O programa pode ser assistido na íntegra no canal do You Tube do InfoMoney cessando o link:

Sobre a AECOR-RJ |

A AECOR-RJ teve origem na Associação dos Corretores de Seguros da Baixada Fluminense – ACBF, criada em abril de 1999 por um grupo de tradicionais corretores da região para atender às demandas dos profissionais da Baixada. Hoje, a associação reúne cerca de 200 profissionais pessoas físicas.

O objetivo da Associação é fortalecer e representar a classe, apoiar o associado em todas as suas demandas, oferecer serviços, disponibilizar recursos tecnológicos ao corretor, oferecer suporte técnico com treinamentos, promover reuniões e debates com as seguradoras.

