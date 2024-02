A importância da felicidade nas empresas: construindo ambientes de trabalho resilientes e produtivos

Por: *Nancy Quintela e Walderez Fogarolli – Desde que o mundo é mundo, a felicidade sempre foi o tema da existência humana. Pensadores, escritores, artistas, poetas, músicos, filósofos e até cientistas sempre buscaram descobrir o segredo da felicidade. Sonja Lyubomirsky, professora do Departamento de Psicologia da Universidade da Califórnia e especialista no tema, define felicidade como “a experiência de alegria, contentamento ou bem-estar positivo, combinada com a sensação de que a vida é boa, significativa e que vale a pena”. Já Martin Seligman, pioneiro da psicologia positiva, estabeleceu três componentes para a felicidade: prazer, envolvimento e senso de propósito. Ou seja, a felicidade não é uma receita ou um conceito exato, porque ela depende de inúmeros fatores, como contexto histórico, social, econômico e geográfico, além de experiências de vida, personalidade, essência, modo de pensar, emoções e estado de espírito.

Mas, por que é importante se sentir feliz? Sim, “se sentir”, porque é impossível burlar momentos tristes. Além disso, ao contrário do que muita gente pensa, estar feliz não é ter uma vida repleta de consumos; mas considerar outros fatores que trazem a mesma sensação. Acredite, de nada adianta poder ter tudo, comprar tudo, se a saúde mental não estiver em dia.

E saúde mental significa também estar feliz no ambiente de trabalho. Estudos da psicologia positiva e a neurociência comprovaram que pessoas felizes são mais bem-sucedidas. A felicidade leva ao sucesso em praticamente tudo que envolve as nossas vidas: saúde, trabalho, amizade, sociabilidade, criatividade, energia, entre tantas outras coisas.

Mas o que a felicidade de uma pessoa tem a ver com a empresa? Tudo. A felicidade no ambiente de trabalho não é apenas uma busca pela satisfação pessoal, mas também um ingrediente essencial para o sucesso e crescimento sustentável das empresas. Em um mundo empresarial cada vez mais competitivo, com demandas e desafios constantes, reconhecer e promover a felicidade dos colaboradores tornou-se uma estratégia fundamental para alcançar resultados duradouros.

A felicidade no trabalho está intrinsecamente ligada à saúde mental e ao bem-estar dos empregados. Empresas que se preocupam com o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, oferecem programas de apoio psicológico e promovem um ambiente de trabalho saudável contribuem para a redução do estresse e aumento da satisfação geral. E funcionários felizes tendem a ser mais engajados e motivados. Quando as pessoas se sentem valorizadas e satisfeitas em seus trabalhos, a probabilidade de se dedicarem ao máximo e produzirem resultados excepcionais aumenta significativamente. A felicidade no trabalho cria um ambiente propício para a inovação, criatividade e colaboração.

Além disso, empresas que cultivam um ambiente positivo e focado no bem-estar dos empregados têm maior probabilidade de reter talentos. Funcionários felizes são mais propensos a permanecer na empresa a longo prazo, reduzindo custos associados à rotatividade e proporcionando estabilidade à equipe. Outra vantagem é a atração de novos talentos. Empresas que são reconhecidas como locais onde os colaboradores são felizes, têm uma vantagem competitiva em atrair profissionais altamente qualificados e talentosos, que procuram não apenas oportunidades desafiadoras, mas também locais de trabalho que promovam um equilíbrio saudável entre a vida profissional e pessoal.

O clima organizacional é crucial para o desempenho coletivo. Ambientes de trabalho felizes fomentam relacionamentos saudáveis entre colegas, fortalecendo o espírito de equipe. A comunicação eficaz, o respeito mútuo e a empatia são elementos fundamentais que prosperam em um contexto organizacional onde a felicidade é valorizada.

Em suma, a felicidade nas empresas não é apenas um luxo, mas uma necessidade estratégica. Investir no bem-estar dos empregados não apenas impulsiona a felicidade e a produtividade, mas também solidifica a posição da empresa como uma boa marca empregadora. Ao reconhecer e nutrir a felicidade no ambiente de trabalho, as empresas constroem bases sólidas para um futuro sustentável e próspero.

*Nancy Quintela *Walderez Fogarolli – Diretora de Recursos Humanos da WTW Diretora de Gestão de Saúde da WTW